報導引述公司備忘錄與知情人士表示，特斯拉上海工廠擬2月與3月平均每周產出為近2萬輛汽車。據大陸乘聯會的數據，該生產水平將使特斯拉上海工廠的產量大致達到9月水平，當時該廠生產約8.21萬輛Model 3和Model Y汽車。
特斯拉上海工廠去年12月的產量較去年11月減少33％，並在今年1月延長廠內員工的春節假期，以應對不斷增加的庫存。不過特斯拉隨後在大陸調降價格，降幅在6％～14％之間，成功帶動市場需求。
此前不斷暫停生產的特斯拉上海超級工廠終於又準備提高產量，路透引述知情人士指出，特斯拉計劃在未來兩個月內提高上海工廠的產量，以滿足此前大降價後的需求。
報導引述公司備忘錄與知情人士表示，特斯拉上海工廠擬2月與3月平均每周產出為近2萬輛汽車。據大陸乘聯會的數據，該生產水平將使特斯拉上海工廠的產量大致達到9月水平，當時該廠生產約8.21萬輛Model 3和Model Y汽車。
特斯拉上海工廠去年12月的產量較去年11月減少33％，並在今年1月延長廠內員工的春節假期，以應對不斷增加的庫存。不過特斯拉隨後在大陸調降價格，降幅在6％～14％之間，成功帶動市場需求。
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