38歲女星周曉涵當年頂著無名正妹、逢甲校花光環進入演藝圈，主演過多部愛情偶像劇，被視為偶像劇女神代表，近日甫過完農曆新年，在粉專曬出吸睛火辣的自製春聯，可見背景是她的內衣照，對聯的吉祥話寫下兔年祝福，畫面曝光後，吸引近萬名粉絲前往朝聖，激動直喊：「記得連性感也要⋯步步高升啦！」

周曉涵上月31日分享2張圖，披著招牌大捲髮的她，身處一面水泥背景版前方，單手扶著工作梯，露出自信嫵媚的神情，在造型方面，她換上紫色透膚蕾絲內衣，深邃鎖骨和豐滿事業線見客，下身是同色亮片窄裙，勾勒出渾圓翹臀的輪廓，視線再往下移動，套著細跟高跟鞋的一雙細白長腿，讓人想入非非。

周曉涵自製春聯造型是性感內衣和緊身裙，很受粉絲歡迎。(圖/周曉涵 FB)

她在貼文中寫下撩人金句：「性感這事兒，太久沒操作就會忘了，偶爾需要喚醒記憶一下」，並補充說道：「感覺很適合配上步步高升的春聯」，接著即把原圖調成黑白模樣，另一張照片則以對聯的形式，在左右兩側以粉紅色字體寫下：「兔年吉祥，步步高升」，極富巧思的創意和符合節慶的照片，成功吸引粉絲目光。

粉絲們在底下狂讚好身材：「流鼻血了啦新春快樂」、「曉涵本身就是美麗與性感的化身了，不用特別的操作」、「哇賽，完美的身材，曉涵有沒有覺得自己越來越漂亮了呢」、「新請的換燈泡工人，工資ㄧ定很高」、「再帶把電鑽會更不違和」、「想必是內衣廣告！又要血壓飆高了」、「我馬子(指女友)太正啦！」