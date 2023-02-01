忠信廣場上的「光能使者」作品，民眾踩踏腳踏車後即可透過車上串接裝置，將產生的動力轉化為燈光變化訊號。（張芷瑜攝）

2023台灣燈會1日起至4日試營運，其中，位於信義商圈的「未來展區」，展示結合AR、5G傳輸等科技的作品，讓民眾穿梭燈會魔幻空間，觀傳局補充，民眾也可以前往台北101，自89樓的觀景台俯瞰，能看見台北城市萬家燈火美景，飽覽炫光美景。

觀傳局指出，賞燈民眾可沿威秀徒步區、南山長條廣場至101水舞廣場，觀賞多座未來展區燈飾；信義威秀與微風南山間，設置如大型太空船的作品「重新啟動」，打造沈浸式環景投影空間，民眾走進「太空艙」，就像穿越異世界，感受3分鐘震撼視聽饗宴。

觀傳局也說，位於忠信廣場上的「光能使者」，為西班牙設計兄弟檔BROSMIND所創作，整體燈座高達6米，外圍環繞8台腳踏車，民眾踩踏後即可透過車上串接裝置，將產生的動力轉化為燈光變化訊號，是一款極具互動感的作品。

觀傳局補充，民眾漫步未來展區，欣賞市政大樓與台北101共演的光雕秀外，也可以前往台北最具標誌性建築「台北101」，自89樓的觀景台俯瞰，就能看見台北城市萬家燈火美景，將所有炫光景色盡收眼底。

除了燈飾作品，位於信義香堤廣場的「未來舞台」，將結合電音、數位媒體及互動科技，帶來76場充滿未來感的表演，除了馬戲雜技、電音舞蹈等跨界表演外，還有表演團隊特別為本次燈會進行限地創作，適合親子周末同遊。