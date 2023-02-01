台灣房價居高不下，即便政府誓言打房，卻反而越來越高。近日就有網友挖出新加坡總理李顯龍8年前一段分析台灣經濟影片，點出年輕人買房問題，讓許多鄉民忍不住留言「根本無法反駁」。

網友在PTT八卦版分享李顯龍8年前談論亞洲四小龍片段，提到台灣時，李顯龍點名台灣過去10多年經濟出了些問題，失去了明確發展的方向，導致年輕人憂心忡忡，被問到何時買房還會覺得是在開玩笑。

影片中李顯龍也讚揚自己國家，稱過去10年經濟發展良好，大學生畢業都能找到合適工作，國民也都先買房才結婚。但新加玻房價其實不下台灣，加上同樣地狹人稠，為何不會出現「買房問題」？

對此有鄉民解釋，新加坡囤房稅高達10%，有人敢囤，就會被課稅到脫褲，重到轉嫁不出去，但台灣空屋多，卻都被囤房炒作，政府也無心處理，才會造成現在買不起房現象。

文章發出也引發討論，不少人紛紛留言：「大家都知道政府不敢做啊」、「兩黨都不敢打囤房，哀」、「囤房跟空屋是不同的概念，不要混為一談，惡的是空屋，囤房只是資產的累積方法」、「在失衡初中期沒有修法改善，現在失序已經到不敢修法大改了」、「政府跟建商那麼好，一般老百姓能怎樣」、「新加坡房價也很高啊，只是他們都住公宅」。