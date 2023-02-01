人潮眾多時就怕推擠造成意外，就有網友上網抱怨，認為許多年長者不願意開口說借過，反而是直接伸手把人撥開，讓他覺得很無禮，質疑為何要直接動手動腳，也引爆許多苦主共鳴，像是菜市場、捷運、超商都會遇到這種人。

一名網友在PTT女板發文抱怨，總遇過一些大媽或老人行經人潮擁擠處時，會習慣出手撥人，有時力道還不小，「老實說每次被撥我都超不爽的，想說明明可以喊借過，為什麼嘴巴還沒開口，他們手就撥過來了？」反觀年輕人不會亂推亂撥，讓他不解為何中老年人愛動手動腳？

貼文引起不少共鳴，紛紛斥責「覺得動手比動嘴還快吧...但真的很沒素質」、「我也很討厭被撥，到底多愛撥」、「真的，去市場常常直接被大媽伸手推擠」、「捷運很多這種，反倒是年輕人還比較有禮貌」、「真的很討厭，借過都不講的，可惜老人推不動我」、「排隊結帳的時候超明顯，購物籃一直碰到前面的人」。

也有網友點名其他擾人行為，「還有一些阿姨很喜歡跟人靠很近，都已經刻意隔半身距離了還會跟上來」、「捷運很多背包男直接用背包頂你」、「跟年齡層無關，純粹是修養問題」、「跟老人沒關係，就是純粹一群猴子老了」。