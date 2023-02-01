澎湃新聞1日報導，浙江寧波有家鼓勵行孝公司，員工春節回老家請父母吃團圓飯、為父母買新衣服等等支出，公司都給報銷，每人最高額度2600元（人民幣，下同，約合新台幣1萬1440元），預計9成員工能拿到行孝獎金。

澎湃新聞報導，總經理李玉斌說：「增加福利，引導員工多陪伴父母盡孝，今年這筆獎金準備發20萬元。」

這家位於寧波鎮海的材料企業有80多名員工，大多數來自四川、河南、雲南等地。維修工陳黎明已在公司工作7年，今年春節，他回河南老家陪父母逛街買新衣服，帶全家人吃了團圓飯，還為父母洗腳、洗頭。年初八返工，他拿著發票等向公司報銷，拿到2600元「行孝獎」。

「開工兩天，已經有1／3員工報銷。從歷年情況看，有90％員工能拿到獎金。」李玉斌表示，公司2004年創辦，設立「行孝獎」已10年，起初是報銷800元，之後逐年提高，今年到了2600元。

員工來報銷時，李玉斌會詢問春節怎麼過的、父母身體如何？發票沒足額，員工只要確實陪伴了父母，「行孝獎」照樣發，「拿發票報銷只是一種形式，目的是讓員工存孝心、有家庭責任感。」

他認為，除了工作和收入，企業還應該讓員工感受到家一樣的溫暖，所以很重視員工福利。去年寧波號召外地員工「留甬過年」，公司出了21條留工福利，包括新年紅包、帶薪探親假、子女冬令營等，留守員工還可以參加抽獎，最高獎為一輛價值25萬元的汽車；還為在寧波買房的員工提供無息貸款，鼓勵他們落戶，把子女接來一起生活。

李玉斌說，公司的員工隊伍一直穩定，多數人的工齡在3年以上，10年以上老員工占1／4。今年初八，公司超過九成員工返崗，6條生產線開足馬力。