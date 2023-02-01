九合一大選敗選後，總統蔡英文邀請副總統賴清德參加每周三的國安晨會，象徵英賴陳鐵三角。資深媒體人謝寒冰認為，蔡英文帶賴清德去國安會，有讓賴清德安心的成分。但是蔡英文也非常忌憚賴清德，可能會擔心，政權如果被賴清德拿下來，賴清德會不會清算她。

謝寒冰今(1日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，總統蔡英文帶賴清德去國安會，有讓賴清德安心的成分。可是他認為蔡英文心裡頭還不是那麼甘心把權力交出來，雖然整個大趨勢看起來賴清德是十拿九穩，民進黨內部真的是沒什麼人跟他競爭。

謝寒冰指出，蔡英文非常忌憚賴清德，想的不是賴清德選上或不選上總統，而是政權如果被賴清德拿下來，賴清德會不會清算她，當年她自己是怎麼對待賴清德的。

謝寒冰接著點出，像賴清德對台南市長黃偉哲這樣完全不給面子，將來會給蔡英文面子嗎？比如本來要維護蔡英文利益，賴清德不要去維護就好了，蔡英文恐怕有很多事情就會很糟。而賴清德的這些動作，也會讓蔡英文心頭忐忑不安，因此他認為，蔡英文並不打算把權力這麼快交給賴清德，因為蔡英文的內心還在掙扎。