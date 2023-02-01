總統蔡英文近期宣布內閣改組，由前副總統陳建仁從蘇貞昌手中接下行政院長一職，「溫暖內閣」也在1月31日正式上任。對此，前台南縣長蘇煥智今（1）日就表示，「若不是黨內有人鼓動陳建仁參選2024，他擔任行政院長的意願並不高」，同時更指出「陳建仁就是蔡英文刻意要培養的另一顆太陽」，引發討論。

根據《中評社》的報導指出，蘇煥智認為，在陳建仁的新內閣，許多人事的佈局應該是派系分配，而蔡英文也花不少時間去處理派系問題，而之所以陳建仁會決定接任閣揆，就是因為他認為有機會可以參加民進黨 2024的初選，因此才被說服擔任行政院長，不過蘇煥智也強調，「目前陳建仁要超越賴清德可能會有點困難，因為陳建仁光靠組織可能無法超越賴清德」。

該份報導更指出，蘇煥智認為，在蘇貞昌和賴清德擔任閣揆時，蔡英文介入行政權的程度低，加上蔡、賴之間還有不信任關係，而現在陳建仁擔任行政院長，蔡英文則可以介入行政權，讓賴清德對蔡英文更尊重。蘇煥智最後也說，賴清德已是民進黨現在新的太陽，而「陳建仁就是蔡英文刻意要培養的另一顆太陽」。