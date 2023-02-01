2023春節連假10天，讓不少民眾大呼過癮，但面對開工卻也痛苦感倍增。而明年春節連假，翻開行事曆一看，恐達到史上最長的11天，比今年10天還要多，但究竟能否如願還是未知數。

明年農曆春節連假從2月8日周四小年夜開始，直到兩周後的初九周日(18日)，一共11天，但根據目前公布的2024年行事曆來看，連假僅有7天，從小年夜的8日開始，放到14日，15日開工，16日上完班後，再放兩天周末假。進一步看，會發現8日當年為彈性放假，因此前一周的星期六(3日)需要補班。

目前2024春節暫定為7天假，15、16日是否會彈性補假就看人事行政總處安排。(圖／人事行政總處)

就有網友翻到後，忍不住崩潰表示「怎麼才7天」，直呼實在不能忍，「由儉入奢易，由奢入儉難」，為何不學國外，制定固定天數的長假。慘遭鄉民吐槽：「你可以請假」、「有種東西叫特休」、「7天很夠了說真的」、「10天太長了，寧願撥3天到7月8月11月放」。

根據過往慣例，政府會視情形進行調整，因此15、16日2天用彈性放假也並非不可能，屆時將有機會達成史上最長的11天連假，然而這也意味著補班天數高達3天。至於實際假期安排，仍需等待人事行政總處在年中公布。