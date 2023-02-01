蘇姿丰31日發表去年第四季（去年12月底止）財報後表示：「儘管需求環境充滿變數，我們有信心在今年提升市占率，靠有別於同業的產品陣容推動長期業績成長。」這番話激勵超微股價在31日盤後續漲3.3％至77.64美元。
超微預期今年第一季營收在50億至56億美元之間，因為資料中心及嵌入式晶片業績大幅成長，將彌補PC及遊戲晶片需求萎縮，使整體毛利率達到50％。
繼英特爾去年創下網路泡沫瓦解以來最差業績後，超微讓華爾街燃起一絲希望。超微執行長蘇姿丰稍早表示去年是業績「強大」的一年，並宣稱今年超微資料中心晶片將繼續搶奪英特爾市占。
蘇姿丰31日發表去年第四季（去年12月底止）財報後表示：「儘管需求環境充滿變數，我們有信心在今年提升市占率，靠有別於同業的產品陣容推動長期業績成長。」這番話激勵超微股價在31日盤後續漲3.3％至77.64美元。
超微預期今年第一季營收在50億至56億美元之間，因為資料中心及嵌入式晶片業績大幅成長，將彌補PC及遊戲晶片需求萎縮，使整體毛利率達到50％。
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