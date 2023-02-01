蘇姿丰31日發表去年第四季（去年12月底止）財報後表示：「儘管需求環境充滿變數，我們有信心在今年提升市占率，靠有別於同業的產品陣容推動長期業績成長。」這番話激勵超微股價在31日盤後續漲3.3％至77.64美元。

超微預期今年第一季營收在50億至56億美元之間，因為資料中心及嵌入式晶片業績大幅成長，將彌補PC及遊戲晶片需求萎縮，使整體毛利率達到50％。