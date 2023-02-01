烏克蘭最近失去了鹽礦小鎮蘇勒達爾(Soledar)，附近幾個防線跟著危急。然而，有消息稱，美國可能很快就會提供新的長程打擊砲彈，比起之前扭轉戰局的「海馬斯」(HIMARS)火箭，射程要增加一倍，這必然基輔帶來了巨大的助力。

路透社報導，兩名美國官員表示，最快將於本周，美國政府會宣布的一項價值20 億美元的新一輪軍事援助計劃，其中最重要的武器將是地面發射型小直徑炸彈 (GLSDB)，這是一種由波音公司自行設計的滑翔式砲彈，由空射型小直徑炸彈修改而來。

GLSDB在飛行一段時間後，張開彈翼，以滑翔的方式繼續飛向目標，這段期間可以引導與轉向，迷惑敵人砲擊的方位。(圖/波音)

早在去年11月底，波音公司就曾提儀，可以提供GLSDB給烏克蘭，並且分析它的庫存很多，因為許多是阿富汗撤軍之後的庫存品。只要經過加工，就能完成足夠數量。顯然美國官方接納了波音的意見，並且波音也完成了相當數量的彈藥。

GLSDB火箭彈由GBU-39小直徑炸彈與M26火箭結合而成，口徑155公釐，砲彈射出之後，火箭引擎點燃，推進砲彈繼續向上飛行，火箭燃盡後會自動脫離，此時張開彈翼，以滑翔的方式繼續延長滯空時間，因此射程增加到160公里之遠。這比M142「海馬斯」火箭的80 公里，要增加了一倍。

去年夏天，海馬斯憑著80公里的射程與精準，沉重的打擊俄軍的後勤與彈藥庫，成功改變了戰爭的局勢。海馬斯對俄軍要害地點的轟炸，被稱為「海老師點名」，現在「G老師」也將來到戰場，它的「點名」範圍將更遠，從烏克蘭在札波羅熱與刻松前線，可以直擊克里米亞，或是頓巴斯以東地區，有可能迫使莫斯科再將彈藥和燃料儲存地點，再往後轉移，或許轉回俄羅斯本土才算安全。