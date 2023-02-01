一名男網友酒量不好，日前過年時與岳父黃湯下肚後，岳父先問他與妻子相處如何，他竟說「你女兒…很色」、「很主動，在家會自己騎上來，還有那口技，每次我都沒忍住」、「特別是她的雪乳，謝謝爸媽，給她這麼好的基因」，妻子在旁隨即給他一巴掌，岳父也氣到調頭回房間，隔天他酒醒懊悔不已。

該男網友在Dcard發文，他過年期間回妻子南部娘家住2、3天，他的岳父岳母非常熱情，對待他像親生兒子般，而他的岳父相當嗜酒，每次都拉他一起共飲，某次晚上2人再度喝酒時，岳父問他結婚快1年，加上交往2年，對妻子有什麼想法，而他的妻子在旁則不斷勸2人別再喝酒。

該男網友當下喝醉，直接對岳父說「你女兒…很色」，還說「很主動，在家會自己騎上來，還有那口技，每次我都沒忍住」，他當下越說越開心，沒注意岳父臉色已經鐵青，他繼續說「特別是她的雪乳，謝謝爸媽，給她這麼好的基因，我很喜歡揉，也很喜歡X在上面」，最後妻子賞他一巴掌，岳父則悻悻然地回房間。

隔天岳父板著一張臉不說話，他則與妻子提早離開，妻子事後傳訊息罵他「妳這樣讓我以後怎麼面對我爸，他會怎麼想我」，他則崩潰地認錯；其他網友留言「你酒後會跟朋友講這些嗎」、「你讓岳父腦子裡面有無限畫面了」、「你超噁，超討厭這種不尊重的話，如果是我一定在心裡大扣分，甚至直接離婚」。