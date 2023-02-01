行政院長陳建仁過去曾涉及學術論文抄襲事件，引發各界關注。胸腔科醫師蘇一峰分析，「陳建仁的論文案沒有問題啦！」但也剛好點出學術界長年以來的陋習，「台灣學術圈子就是愛亂掛名」，並分享自身經歷。

蘇一峰在臉書粉專發文表示，「陳建仁的論文案沒有問題啦！」，可能當初被掛名第九作者時沒有看過論文，所以才會造成本次事件。蘇一峰指出，陳建仁事件剛好點出學術界長年以來的陋習，也就是「台灣學術圈子就是愛亂掛名」，同時蘇一峰強調，「他本人我沒什意見，他學術做得很好是台灣的頂尖，這是不爭的事實」。

蘇一峰透露，他最近7、8年就接到10次以上的拜託、要求，表示由於醫院的需求，希望他幫忙生產論文給其他沒貢獻的人當第一作者或是通訊作者。曾有醫院主管的老長官致電他幫忙寫論文，還說不限定SCI（科學引文索引）的影響指標分數，「只要有讓他在醫院這邊過關，就可以了！」但研究資料、經費都要蘇一峰自己處理；也曾有長官要蘇一峰幫同仁發表一篇論文，對方當第一作者，「讓他可以繼續當教學醫院的主治醫師，評鑑才及格」。

對此，許多網友紛紛回應，「哪來的臉要求第一作者啦…」、「職場的能者多勞現象」、「台灣人最大的問題就是不嚴格遵守法律，很大一部分的人想投機，認為躲過就賺到，因為政府不嚴格執法，所以守法的人會感覺自己像笨蛋」。