全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士1日公布，上季營業損失達1.7兆韓元（約13.7億美元），此為2012年第三季以來首見，創下SK集團2012年收購海力士以來最高季度損失紀錄，反觀前一年同期則有營業利益4.21兆韓元。

上季淨損達3.52兆韓元，寫下2019年第四季以來首見，遜於市場預估的淨損1.79兆韓元，和一年前同期的淨利3.31兆韓元。營收年減38％，降至7.69兆韓元。

SK海力士指出，公司面臨記憶體晶片需求下滑和價格大跌挑戰，隨著全球科技大廠趁晶片價格低時，在裝置使用更多晶片，預期需求可望逐漸復甦。

SK海力士透過聲明稿表示，鑑於不確定性延續，公司將繼續降低投資和成本，優先投入具高成長潛能的市場，致力縮減市況低迷的衝擊。

SK海力士去年的資本支出為19兆韓元。該公司在去年10月表示，基於需求急凍，今年的資本支出規模將較去年大減過半。

SK海力士1日維持其資本支出計畫，但表示會持續投資包括DDR5在內的核心產品。該公司表示，目前並不考慮進一步削減資本支出。

根據研究機構TrendForce數據，第一季DRAM價格預估下跌13％至18％，NAND Flash價格估計下降10％至15％。

海力士預期晶片產業低潮將延續至上半年，但預估市場狀況將在下半年逐漸改善。鑑於晶片製造商削減產能與投資，晶片庫存預估在上半年觸頂，下半年供需情況可望好轉。

就全年來看，去年淨利大跌74.6％，降至2.43兆韓元，營業利益年減43.5％至7兆韓元，營收年增3.8％至44.64兆韓元。