32歲韓劇女神朴信惠，去年1月底和演員崔泰俊結婚，並於同年5月底喜迎一子，雖然她不時會在社群分享近況，但小倆口都相當低調，鮮少公開放閃，近日剛好迎來夫妻倆結婚1週年，她們也被網友目擊在夏威夷約會，超甜蜜互動羨煞旁人。

有粉絲在夏威夷捕獲朴信惠和崔泰俊夫婦，兩人恰好為了慶祝結婚1周年，在當地旅遊，而粉絲也表示見到本人差點哭出來，並大讚「朴信惠本人很謙虛，跟她說掰掰，她還主動伸出手握手」，是很隨和的明星，並加碼爆料朴信惠很漂亮、崔泰俊也很帥氣，稱讚她們郎才女貌。

朴信惠和崔泰俊在夏威夷甜蜜約會。（圖／取自韓網）

而從照片中也能看到小倆口身散發著滿滿的粉紅泡泡，朴信惠臉上始終掛著幸福洋溢的笑容，開心拿起手機自拍，還不時靠在崔泰俊的肩膀上，夫妻倆一起看著手機，完全沉浸在兩人世界。

其實，因為她們婚後很少在螢光幕前曬恩愛，因此難得被捕獲私下真實互動，也讓大批網友都嗨翻，直呼兩人真的超甜、超幸福，並敲碗希望能多多看到小倆口放閃。