「早知道離婚後會經歷如此絕望和醜陋，那我也不會這麼做…」一封28年前，黛安娜王妃寫給親密友人的信件近期將被拍賣，數量多達32封，字裡行間透露自己是如何向離婚協議屈服。

根據英媒《每日電訊報》報導，一張張開誠布公的信件，是已故黛妃講述與查爾斯離婚後的遺憾，以及對王室的猛烈砲火。1995至1996年間，她陸續寫信寄給好友蘇西夫婦（Susie Kassem），提到擔心肯辛頓宮電話「經常」被竊聽，私底下的對話會傳進王室，「我日子非常艱難，承受來自四面八方的壓力…」。

Archive of Princess Diana's personal letters reveals her misery over divorce from Prince Charles https://t.co/K8BlbA88BQ — Daily Mail Online (@MailOnline) February 1, 2023

其中，1996年4月28日這封信件，詳述她在離婚當下的感受。「有時要保持清醒太難了，今天我陷入兩難，只求離婚能順利進行，因為可能的代價如此巨大…」

同年5月20日，寫道「如果我一年前知道離婚時會經歷甚麼，那我絕不會做同樣的事，因為它是如此絕望和醜陋…」

許多內容顯示，黛妃道不盡對蘇西夫婦的感激之情，稱「很高興成為三人組」。他們之間關係緊密，很明顯黛妃在如此兵荒馬亂時刻，尋求友誼的支持與歸屬。

近日夫婦倆決定以9萬英鎊(約台幣331萬元)的價錢出售這些沉重信件，稱「擁有它們是一項重責大任」，不希望物傳子弟，決定所得款項全數捐給黛妃所支持的慈善機構。