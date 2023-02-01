根據裁員追蹤網站Layoffs.fyi數據，開年迄今全球多達241家科技企業宣布縮減人力，合計解雇77,916名員工。相較之下，去年1,024家科技公司合計削減154,336名人力。

科技業的裁員人數在過去兩周翻升三倍，按照現行趨勢發展，今年的裁員規模有可能超越去年水準。

PayPal 31日宣布在全球裁減2,000名全職員工，相當於總人力的7％，以因應市場環境挑戰。PayPal執行長舒爾曼（Dan Schulman）在宣布精簡人事計畫時表示，裁員將在未來幾周實施，不同單位受影響的程度也不同。

舒爾曼指出，雖然公司調整成本結構取得彌足的進展，並將資源集中於核心策略優先項目，但還有許多工作有待完成。PayPal必須隨著世界、客戶和競爭環境演變而繼續轉變。」

PayPal在去年8月宣布削減成本計畫，目標是今年至少節省13億美元。

PayPal追隨Alphabet、微軟、亞馬遜、IBM、思科、Salesforce、Coinbase、思愛普（SAP）和Spotify等科技大廠的腳步，為今年最新宣布裁員的科技業者。

除此之外，近幾個月削減人事的科技企業還有臉書母公司Meta、推特、惠普、Beyond Meat、Lift、羅賓漢（Robinhood）、Roku和Snap等。

IBM與思愛普雙雙在上周宣布裁員，本月稍早Alphabet證實在全球裁撤1.2萬個職務，英特爾亦宣布在矽谷裁減數百名人力，微軟在日前證實裁員1萬人的計畫。

Spotify亦是裁員的雇主之一，該公司在呈交美國證交會（SEC）的文件表示，擬著手縮減6％的人力，相當於588個職務。本月稍早Coinbase宣布裁員950人，以削減成本。