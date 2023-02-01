法國內政部指出，周二的全國大罷工示威，總計127.2萬人參與，比1月19日第一波全國罷工行動的112萬人略多。

法國學校、大眾運輸網絡、煉油設施的運作，受周二百萬人大罷工影響幾近癱瘓。火車、地鐵、巴士大減班，數十個飛機航班遭取消，多所學校與托兒所持續關閉。

法國工會領袖周二在示威遊行結束後的聯合記者會上揚言，將發動更多罷工及抗議活動反對年改，接下來兩波行動時間在2月7日、11日。

民調顯示，絕大多數法國民眾反對將退休年齡從62歲延後到64歲。此外據民調機構OpinionWay上月26日的調查，61％受訪法國人支持工會反擊政府的年改計畫。

但法國政府態度強硬，總統馬克宏強調為確保年金制度的永續性，改革勢在必行，勞工部長杜索普（Oliver Dussopt）也表示沒有商量餘地。

法國勞工部估計，年金制度改革後，每年可為退休金帳戶額外挹注177億歐元。但工會認為還有其他開源管道，例如向超級富豪徵稅、要求雇主或富有的領年金者多繳錢。

除法國之外，英國周三也爆發自2011年來最大規模的罷工活動，參與者包括英格蘭30萬教師、橫跨100多個部門的10萬公僕、10萬火車駕駛、7萬大學職員。

英國工會周三發起的大罷工，各有不同的訴求，包括要求調高薪資對抗通膨、就出現歷史性實質薪資倒退問題提出補償辦法、退休金改革、勿以冗員為由裁員。

抗議者還針對國會下議院周二通過的反罷工新法，發出不平之鳴。該法案強迫部分部門維持基本服務水平，若有勞工在罷工日拒絕上工會遭到解雇。