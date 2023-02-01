美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能於今年春季訪問台灣，許多人開始擔憂此舉恐讓台海再度升溫，解放軍恐怕會有新的動作。對此，前立委郭正亮1日就表示，中國大陸要出招還有更絕的做法，就是「先發制人」。

郭正亮1日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「這次麥卡錫來台真正考驗的不是民進黨，因為民進黨本來就是一面倒歡迎他來，真正考驗的是國民黨的態度」，郭正亮指出，「麥卡錫來台灣是好是壞，朱立倫或侯友宜總要給個答案，重點是在國民黨這邊，有誰敢說NO？或是做出現實的評價」，郭正亮強調，「麥卡錫這次來台是不一樣的，第一個有裴洛西的效應在前面，第二個是大家會預期中國大陸可能會有升級的動作，所以民意並不一定會一面倒」。

而對於麥卡錫來台，解放軍會如何應對？郭正亮也坦言，「這個無法猜測，也有可能是『先發制人』」，郭正亮說，中國大陸彈性很大的，比如麥卡錫確定要來台灣，也是4月5日或是6日宣佈要來，那中國大陸可能就會在4月9日宣布要軍演，「而且就在巴士海峽附近，讓麥卡錫沒有機會進來，因為麥卡錫能夠進來的路徑只剩下直飛，就是從夏威夷到關島，然後直接從巴士海峽或是台灣東岸進來」。

郭正亮最後更說，「如果中國大陸真的要找碴，就從8日開始軍演，那麥卡錫要不要飛？給你拖到15日，美國國會的休會就結束了」，郭正亮更預測，「事實上中國大陸要出招還有更絕的做法，『就是先發制人，先演習』，但這樣做就會讓中美關係緊繃，然後極度惡化，那這時候白宮的態度就很重要」。