大陸明星選秀節目《乘風破浪》(原名:《乘風破浪的姐姐》)每季開播皆引發話題，第三季因王心凌出演，還在華人地區掀起「王心凌熱潮」，第四季開拍在即，陸網流傳出一份疑似最終版的出演嘉賓名單，其中，竟有台灣藝人桂綸鎂和范曉萱，再度掀起網友熱議。

近來陸網相當關注《乘風破浪》第四季的參演嘉賓名單，一張標題為「浪姐四最終版的成員流出」的截圖，更是登上大陸社群熱搜，可見上面點名25人，包括桂綸鎂、范曉萱、李若彤、陳粒、王曉晨、童瑤、吳倩、蔣夢婕、胡冰卿、劉雅瑟、高葉、楊采鈺、李玟、戴佩妮、盧靖姍、楊蓉、陳明、張小斐、殷桃、薩頂頂、譚松韵、孫悅、劉濤、李小璐，卡司陣容非常可觀。

《乘風破浪》25位擬邀藝人有大陸、台灣、香港、馬來西亞藝人。(圖/微博)

值得注意的是，這份名單中，除了兩位台灣藝人桂綸鎂和范曉萱外，戴佩妮是來自馬來西亞的歌手，唱跳天后李玟以及「最美小龍女」李若彤則來自香港，其他藝人則多為以演員身分廣為人知，多元的背景和各自的才藝，備受外界期待。

不過這份名單未經官方證實，許多網友質疑名單的真實性，留言寫下：「桂綸鎂不都在拍電影嗎？拍啥垃圾綜藝」、「有吳倩這個名單一定是假的」、「你要能邀到范曉萱出來，算你厲害」、「殷桃拍戲呢怎麼可能」、「沒有一個網傳名單準的」、「過於離譜別造謠了」。