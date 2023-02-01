大陸女星王鷗曾在古裝劇《琅琊榜》出演配角，近年在推理綜藝節目《明星大偵探》中人氣大漲，不過有傳言她與一線女星楊冪有過節，原來當年王鷗與楊冪前夫劉凱威拍戲，兩人卻被狗仔拍到大晚上對劇本，因此傳出桃色緋聞，楊冪雖然在風波中發聲相信老公，但沒隔幾年就離婚收場，王鷗也遭不少網友怒斥是楊冪婚姻中的小三，近日王鷗上節目遇到男星提到楊冪，她背對鏡頭吐三字，引起網友討論。

近日王鷗參加綜藝節目錄製，幾人來到密室前，王鷗和男星大張偉建議：「怪嚇人呢你去吧密室」，並催對方「你快去」，大張偉過去曾和楊冪一起錄過密室逃脫的節目，兩人今年更在跨年晚會上合作表演，平時關係還不錯，大張偉順勢朝密室裡叫了一聲「（楊）冪」，讓王鷗轉身無奈地笑了「啊呵呵」，大張偉似乎才反應過來楊冪與王鷗的淵源，立刻救場提另一位密室逃脫嘉賓的名字「小賈（黃明昊）你快出來吧」。

大陸男星大張偉當著王鷗面前提起楊冪。（圖／微博）

片段曝光後，網上許多楊冪粉絲表示王鷗是小三的證據很明確，王鷗的粉絲則表示事後有澄清，王鷗並沒有與劉凱威發生關係，雙方各執一詞。2014年時劉凱威楊冪結婚，婚後夫妻倆聚少離多、傳聞不斷，楊冪當時拍攝《古劍奇譚》，劇中雖沒有與男主李易峰的吻戲，兩人的緋聞卻傳得繪聲繪影，劉凱威2016年拍攝《莽荒紀》時被知名狗仔卓偉拍到進同劇主演王鷗的房間，隔了一段時間才出來，照片曝光後兩人表示是在對劇本。