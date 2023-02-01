群光首款Wi-Fi HaLow攝影機採用FCC認證的參考設計以及摩爾斯微電子MM6108微晶片。群光視訊影像產品事業部總經理蔡媚伊表示，在物聯網的世界，不是所有WiFi技術都相同，無線網路安全監控攝影機對功耗敏感，其他通訊協定都無法像WiFi HaLow滿足此類攝影機的獨特需求，群光與摩爾斯微電子合作，雙方將致力擴展WiFi HaLow網路攝影機的設計與生產規模，以滿足人們對穩定與長距離傳輸日益增長的需求。相較於在2.4GHz頻譜上運作的大量網路攝影機，次世代WiFi HaLow網路攝影機利用sub-GHz頻寬範圍的訊號達到更長的傳輸距離、延長電池的使用壽命，而且更易於部署。

摩爾斯微電子共同創辦人暨執行長Michael De Nil表示，群光在物聯網安全監控市場的專業能力與權威性備受肯定，很高興群光團隊對WiFi HaLow的支持，願意採用此技術提升產品的傳輸距離與穩定性，雙方合作建立在WiFi HaLow技術的創新性與全球成長動力上，透過合作將能擴展產品組合，並加速此技術應用在各種領域。