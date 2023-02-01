民眾黨主席柯文哲從台大醫院退休後動作不斷。2月將全程參與白沙屯媽祖遶境，228再度騎腳踏車挑戰「一日北高」。媒體人趙少康提及，柯文哲現在看來要選2024總統了，前民進黨立委沈富雄表示，柯文哲明明知道總統無法當選，但他就是為了要讓民眾黨能夠活下去，還有讓不分區立委名額不會比現在少。

《少康戰情室》主持人趙少康1月31日問到，沈富雄跟柯文哲吃飯時，沈富雄說曾經勸柯文哲不要組黨，人家也不聽你的，組黨了，然後又說柯文哲不會選總統，不過，人家現在看起來要選了，這是怎樣的狀況？

沈富雄表示，他是曉以利害關係，柯文哲也懂。但是柯文哲的個性就是這樣，明明知道下一次總統當選人不是他，但是他在白沙屯拿香跟著拜，參加一些活動。在裡頭得到樂趣的其實不多，那是很辛苦的工作。柯文哲所為何來，就是要讓這個黨能夠活下去、不分區的立委名額不會比現在少，但是他看來做得還蠻有趣的。

沈富雄指出，柯文哲接受媒體人的專訪，他表現不錯，他第一次覺得柯文哲有他可愛的地方，因為他坦白，該講的就講，形勢不好就不好、丟臉就丟臉。但前立法院長王金平說，現在浮上檯面的可能人選都很優秀，他卻不這麼認為，並直言哪有每個人都優秀。