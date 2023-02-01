前閣揆蘇貞昌1月31日交接印信後正式宣告卸任，他在交接典禮致詞時說出「處江湖之遠，我還是會憂其君」，被媒體人朱凱翔酸「這個男人太華了」。朱與台北市議員徐巧芯1日在《誰來早餐》節目中回顧，蘇貞昌曾誤引用國父的話，其實是陸劇《走向共和》中的台詞；還曾誤引用曼德拉名言，其實卻是對岸博主的話；以及日前宣揚政績影片的旁白「注意看，這個男人太狠了」也是抖音哏，直呼蘇貞昌這個男人實在「超華的」。

蘇貞昌在交接典禮致詞時分享道，幾週前在總統官邸，蔡英文堅持送他上車，走著走著突然對他說，「蘇院長以後不能不理我，打電話要接喔。」蘇聽聞停下腳步，回過頭哈哈大笑，對總統說「此去山高路遠，偏遠地方，我已是一介草民」。眼見蔡英文皺起眉頭，蘇貞昌回憶，當時他頓了一下，轉向總統說「放心，處江湖之遠，我還是會憂其君」。朱凱翔對此在臉書發文酸：「中國心，蘇蔡情。注意看，這個男人太華了。」

「我們繼續講這個華仔...啊不是，昌仔的故事。」朱凱翔提到，蘇貞昌曾在立法院裡一搭一唱，跟婦女致敬，說國父講的「女人，是平凡的，用晨炊，點燃了新的一天」，然後國民黨翻了《國父全集》之後，發現國父沒有講過這句話，是在《走向共和》這部近代劇當中，飾演國父孫中山的演員所講的。徐巧芯吐嘈：「演員孫中山！不是真的孫中山好嗎？昌昌。」朱凱翔笑說：「蘇貞昌到底看多少華劇啊？」

此外，在藍委傅崑萁立院質詢「院長，我們有多少籌碼跟中共對抗」時，蘇貞昌說「如果天空是黑暗的，那就摸黑生存；如果發出聲音是危險的，那就保持緘默，但不要在黑暗久了，就為黑暗辯護，不要嘲笑比自己勇敢、有熱情的人，可以謙卑如塵土，但不能扭曲如蛆蟲」，被說是引用前南非總統曼德拉名言，帶起網友風向狂讚。但被鳳凰衛視製作人季業出面打臉「我咋成了曼德拉？」其實那是他2012年6月發的微博。

「行政院小編就立刻告訴記者說：這是曼德拉的名言！」朱凱翔說，綠側翼「打馬悍將」立刻做哏圖喊「院長答詢如做詩啊！」徐巧芯說「蘇貞昌一定是一個超愛看內容農場的人」，朱凱翔說連自己都不太常更新微博，「蘇貞昌你太華了吧？」徐巧芯虧「難怪蘇貞昌這麼重視認知作戰（朱：他一直踩到地雷），他一直中啊！因為他一直中招，他就想說：可惡，我們一定要打擊認知作戰，不然我下次又要把季業講成曼德拉了！」

徐巧芯強調，最華的還是那個抖音事件。蘇貞昌之前曾發布「注意看，這個男人太狠了！」政績宣導影片，但隨即被發現是抖音哏，秒自打臉。