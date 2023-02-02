南港分局1日表示，雖然未接獲民眾報案，但民眾在道路燃放鞭炮，恐有妨礙交通安全疑慮，違反《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第1款「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物」，可處1200至2400元罰鍰。據了解，施放者是一旁連鎖茶飲店的員工，店家已對外致歉並表示將會予以告誡及懲處。
警方表示，將調閱周邊影像監視器，查證施放民眾身分後，依法處罰，另外是否有違反其他相關法規部分，亦將函請環保局等相關主管權責機關調查，以維民眾安全。
有網友在網路群組「黑色豪門企業」PO出一段影片，時間為1月31日晚間21時許，竟然有人公然在北市南港區南港路1段路中央的槽化線施放鞭炮煙火，恐影響行車安全。
南港分局1日表示，雖然未接獲民眾報案，但民眾在道路燃放鞭炮，恐有妨礙交通安全疑慮，違反《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第1款「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物」，可處1200至2400元罰鍰。據了解，施放者是一旁連鎖茶飲店的員工，店家已對外致歉並表示將會予以告誡及懲處。
警方表示，將調閱周邊影像監視器，查證施放民眾身分後，依法處罰，另外是否有違反其他相關法規部分，亦將函請環保局等相關主管權責機關調查，以維民眾安全。
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