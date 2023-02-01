產險公會1日舉辦新春團拜，理事長李松季表示，Covid-19已流感化，99.5％患者都屬輕症，且指揮中心可望解除室內口罩令等，防疫保單剩最後一哩路，他呼籲，行政院、衛福部等應修改「法定傳染病」定義。

李松季透露，近來向行政院、衛福部發函及當面陳請，表達疫情已流感化，且英、美等先進國家也視Covid-19流感化，台灣跟上國際趨勢，呼籲「新冠肺炎併發重症」才適用「法定傳染病」定義；產險公會除了陳情外，金管會也努力協助業者跨部會溝通中，希望早日促成「法定傳染病」定義的修改，讓產險業及早止血。

根據統計，去年產險業簽單保費收入為2212億元，由於防疫保單投保熱絡、累計700萬件有效保單，雖然創造保費收入6.6％的成長，但防疫保單的理賠也因疫情快速變化，突破2000億元，產險業損失非常慘烈。

呼籲政府修改法定傳染病定義，李松季認為，不是單純站在產險業止血角度出發，也期盼國人能早日恢復正常生活、各行各業恢復生機；舉例來說，Covid-19法定傳染病若能降級，包括觀光、旅行、飯店、餐飲小吃等不必遵守這麼多管制規範，復甦的力道也能更強。

防疫保單理賠作業持續進行，外界質疑，產險業損失太嚴重，因而調漲其他險種的費率；保險局長施瓊華參加產險公會新春團拜時表示，保險費率調漲、調降都必須有所本，是不能隨便亂調整的；施瓊華解釋，極端氣候下，國際再保費率已經調漲，汽車第三人責任險、商業火險、團體意外險的損失率確實也上升了，強調費率調整是有各自依據，相信產險業不會將防疫險損失轉嫁到其他險種上，來影響自身的形象。