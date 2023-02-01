歐盟統計局Eurostat周三（1日）發布1月消費者物價初值，年增率為8.5％，不僅較去年12月的9.2％年增率下降，並創下去年5月以來最低。經濟學家先前預測歐元區1月通膨率為9.1％。

Eurostat指出，1月通膨降溫主要是受能源價格趨於溫和所致。統計顯示，該價格從去年12月25.5％漲幅降至上月的17.2％。不過食品、酒精與煙草價格年增14.1％，則較前月13.8％加速。

排除波動大的食品與能源項目，1月核心通膨率為5.2％，與去年12月持平不變。

此外標普全球同一天發布歐元區製造業採購經理人終值，從去年12月的47.8攀升到48.8的5個月高點、與初值相符，但仍低於50景氣榮枯線。

在分項指數方面，被視為經濟體質指標的產出指數從前月47.8升高到48.9，為去年6月以來最高。

標普全球首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）指稱，該結果顯示製造業者對於經濟前景看法，已比去年10月有所好轉。他說新訂單指數已逼近50，工廠招募員工速度也在加快。這些都反映在未來產出指數，該指數從前月53.8躍升到58.2，為11個月高點。

Eurostat發布歐元區去年12月失業率為6.6％，與11月相同。該區失業人口雖然月增2.3萬人到1,105萬人，但與一年前相比則是減少49.4萬人。

這些指標料將受到歐央的歡迎，目前該央行正苦於如何讓通膨回到正常水準。歐洲官員周四（2日）將召開決策會議，據路透社進行的最新訪調指出，受訪分析師預期該央行本周與3月將各自再把利率調高兩碼。