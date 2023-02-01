瑞銀經濟學家賓格（Jonathan Pingle）聲稱，儘管通膨已逐步降溫，但預料Fed在短期停止升息仍舊言之過早。凱投宏觀首席北美經濟學家艾許沃斯（Paul Ashworth）認為Fed將展現「鷹尾最後一擊」，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上將審慎斟酌用語，避免在不經意間向外界釋出鴿派訊息。

然而鮑爾的任務將不輕鬆。因此市場已經沉浸在通膨消逝與利率將反轉走低的歡樂氣氛。標準普爾500指數從去年10月低點迄今強彈15％、高風險資產也表現強勁，比特幣自去年11月底到目前更飆升46％。

外界預期Fed在本周升息1碼後，將使基準利率攀升到4.5％到4.75％之間。另外根據聯邦基金期貨市場顯示，投資者還押注聯邦基金利率到年底將為4.5％、2024年為2.9％。

美國全國保險公司首席經濟學家巴斯賈西克（Kathy Bostjancic）認為，Fed不想強化外界對於Fed將停止升息或降息的期待，因此鮑爾在記者會上將重申打擊通膨任務尚未完成。

她預期Fed在3與5月將會再度升息1碼，使得基準利率升至5％到5.25％區間。

但Wilmington信託投資顧問公司經濟學家提利（Luke Tilley）表示Fed在3月升息後就會偃旗息鼓。

預測Fed升息將進入尾聲，美國10年期公債殖利率自去年10月高峰至今已下滑68個基點。

過去經驗指出，在貨幣緊縮循環進入倒數第二次升息後，債市通常有不錯表現。匯豐控股固定收益研究部門負責人梅傑（Steven Major）提到，債市近來重拾多頭認定美國利率即將到頂。此外歷經去年慘淡表現，市場認為債市情況已不可能變得更糟。