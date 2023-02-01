民進黨祕書長許立明（右）到南投力挺蔡培慧。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

民進黨祕書長許立明（右）到南投力挺蔡培慧。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

南投縣立委第二選區缺額補選，民進黨徵召蔡培慧參選，民進黨中央黨部祕書長許立明，1日率隊到南投與綠營黨公職幹部開會，宣示立委補選是民進黨重組、內閣改組後最關鍵，也是非贏不可的選戰，中央和地方必須通力合作，支持蔡培慧勝選。

南投縣第二選區即濁水溪線7鄉鎮市，國民黨徵召前縣長林明溱重披戰袍；民進黨則徵召競選南投縣長失利的蔡培慧拔劍再戰。

民進黨近10多年來，在南投縣包括縣長、立委選舉，連戰皆墨，去年九合一選舉再嘗敗績；國民黨則要乘勝追擊，為2024年大選營造團結氣勢。

民進黨新任主席賴清德，日前發出動員令，要求全黨全力支持蔡培慧贏得立委補選；許立明指出，南投縣立委補選是民進黨重組、內閣改組後最重要的一戰，也是民進黨止跌回升的關鍵，因此，中央和地方要合作打一場非贏不可的選戰。

民進黨中央黨部副祕書長黃建嘉，後續將進駐民進黨南投縣黨部，成立作戰小組，負責組織與文宣，動員支持者出來投票給蔡培慧。

蔡培慧表示，她經過敗選仍願意再參選，就是因為南投縣長期萎靡不振，因此她要改變南投，並且調整選戰策略大車拚，依各領域特性精準動員，打好組織戰。