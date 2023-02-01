基辛格將帶頭減薪，基本底薪大砍25％。他的行政領導團隊也將砍薪15％，包括副總裁在內的資深經理薪水削減10％，中階管理人員也減薪5％。但時薪員工與第七層級以下的正職員工不受影響。

英特爾也將401（k）計劃員工退休金提撥率從5％降至2.5％，並暫停加薪與停發季度績效獎金。全年績效獎金雖維持發放，但公司營運近日遭遇逆風，這筆金錢恐將大幅縮水。