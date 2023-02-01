基辛格將帶頭減薪，基本底薪大砍25％。他的行政領導團隊也將砍薪15％，包括副總裁在內的資深經理薪水削減10％，中階管理人員也減薪5％。但時薪員工與第七層級以下的正職員工不受影響。
英特爾也將401（k）計劃員工退休金提撥率從5％降至2.5％，並暫停加薪與停發季度績效獎金。全年績效獎金雖維持發放，但公司營運近日遭遇逆風，這筆金錢恐將大幅縮水。
晶片巨擘英特爾（Intel）周二（1月31日）宣布，該公司將實施廣泛減薪措施，員工砍薪幅度從中階幹部的5％到執行長基辛格（Pat Gelsinger）25％不等，希望保留更多現金做為投資之用，以度過市占率下滑與個人電腦需求低迷的營運困境。
基辛格將帶頭減薪，基本底薪大砍25％。他的行政領導團隊也將砍薪15％，包括副總裁在內的資深經理薪水削減10％，中階管理人員也減薪5％。但時薪員工與第七層級以下的正職員工不受影響。
英特爾也將401（k）計劃員工退休金提撥率從5％降至2.5％，並暫停加薪與停發季度績效獎金。全年績效獎金雖維持發放，但公司營運近日遭遇逆風，這筆金錢恐將大幅縮水。
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