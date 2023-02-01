恆春基督教醫院長年照顧台灣尾，令不少民眾敬佩，但院長黃健榮虛心道，若無友軍支持，恆基會走得很辛苦，如台南市立安南醫院院長主祕麻醉科蘇翔醫師號召4位麻醉科醫師組成「安南麻醉支援行動隊」，至今已連續2年在春節期間接力到恆基醫療支援。

黃健榮指出，恆春半島幅員廣大，若後送至高雄市區，往往需要花上最少1.5小時，恆基身為半島婦幼專責醫院，保護婦女、孩童健康不遺餘力，面對分秒必爭的患者，不分節慶、不分晝夜，急診醫療團隊24小時待命，成為國境之南強而有力的醫療後盾，在春節連假期間提供鄉親一個安全健康防護網。

但他感嘆，偏鄉醫療人力常常面臨緊繃短缺，春節期間麻醉醫師的需求更是缺乏，所幸安南醫院長林聖哲得知後，立即與主祕蘇翔討論並組建「安南麻醉醫支援行動隊」，在蘇翔的積極號召下，科內謝介平、胡紀豪醫師與沙鹿光田醫院張家昇醫師也一同前來支援。

他說，連續2年的支援，蘇醫師與團隊於春節期間以麻醉專業待命，同時也讓恆基唯一的麻醉科醫師於假期間能夠有適當的休息，以儲備更多能量來照顧台灣尾鄉親。

他感動道，看見蘇醫師和麻醉醫師同仁們有如兄弟的義氣相挺、為偏遠地區付出的犧牲精神，心裡除了感恩之外，自己也受到鼓舞，覺得自己不是孤軍作戰。