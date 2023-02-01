電鍋煮出地獄料理？一名女網友近日上網分享煮好的粥品，但整鍋粥品卻是詭異的灰藍色，讓不少人開玩笑說是煮出「孟婆粥」，吃了可能直接轉生，也有內行人揭露，鍋中的薯塊應該是紫薯，經加熱烹煮後釋放出花青素，才讓整鍋粥變色。

一名女網友近日在臉書社團「爆廢公社」分享料理，只見電鍋內有一大鍋粥，還加入類似地瓜的切塊，不過整鍋卻是呈現詭異的灰藍色，連米粒也被染成淡藍色，原PO則開玩笑地說「我今天煮的粥，很香喔~大郎~吃粥了」。

照片吸引網友紛紛留言，「孟婆粥嗎」、「這肯定加了馬桶清潔劑」、「喝了這碗就能轉生去異世界了，賺爛」、「這鍋是魔術靈」、「大郎還健在嗎？」、「鹽酸口味的嗎？」、「吃了會變阿凡達」。

也有內行人指出，這鍋粥應該是加了紫薯或是蝶豆花，「紫薯煮出來就是這個顏色」、「紫薯粥，還要滴幾滴檸檬汁，就會變紫色的」、「紫薯的花青素很多，所以這樣煮會...magic」、「藍色就蝶豆花阿，蝶豆花放在雪碧裡也會變色，蝶豆花藍色的煮出來後，加檸檬會變紫色」。