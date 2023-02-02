大陸江蘇省昆山市第一人民醫院一名男醫師近日在某社交平台「上班與下班的割裂人生」話題中，放上一張為女患者接受治療時的私密部位照片，還配上自己的自拍照，還在圖說寫下「上班絕對嚴肅，下班放浪形骸」，引起了不少網友的聲討。據悉，目前該涉事醫生已被暫停執業，詳細情形仍在進一步調查中。

《上游新聞》報導，網傳圖片顯示，在某社交平台「上班與下班的割裂人生」話題中，一名網名為「隨風」的網友在1月27日，發布了患者在診療期間的私密部位圖片。因另一張配圖為男性側臉照，為此有網友留言詢問該「隨風」是否為生殖泌尿科醫生；「隨風」回覆為婦科。

該圖片及留言在社交平台發布後，引起了不少女網友的不適。有網友通過查詢「隨風」在其它話題小組發帖情況，得知其為江蘇省昆山市第一人民醫院友誼院區醫生，隨後將該情況反映給了院方，「醫院把我的電話給了這名醫生，他打了兩個電話問我是不是患者本人，1月28日我向衛健委和當地12345舉報後，就再沒打過。」

報導指出，「隨風」的用戶ID已無法搜索到。對於後續處理及整改情況，2月1日，昆山市衛健委羅姓工作人員以記者撥打的是其私人電話而非辦公電話，及只接受本地媒體和宣傳部安排的宣傳采訪為由拒絕回應。昆山市第一人民醫院則表示並不清楚。

公開資料顯示，昆山市第一人民醫院是昆山市唯一一家集醫療、科研、教學、康覆、預防保健於一體的三級甲等綜合醫院。友誼院區主要以婦科、產科、兒科等診療服務為主。

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