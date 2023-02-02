跨越大半個地球見網婆，竟落得客死異鄉下場。據《鏡報》報導，50歲瑞典大叔馬蒂亞斯（Stefan Mattias）2年前在網路結識年僅27歲的維拉奴恪（VeeranuchButhinkong），兩人很快陷入熱戀、每天瘋傳情話還互許終身，馬蒂亞斯更承諾會接對方回到斯德哥爾摩，一起住在「歐洲的大房子裡」。

怎料，馬蒂亞斯日前辭去工作，飛去泰國與網婆見面後不久竟慘死異鄉，他上月28日騎乘女方家人機車外出兜風，卻在距離女友家6公里處的彎道自撞身亡。當地居民指出，事發當下先聽到機車高速行駛，接著彎道就傳來巨大碰撞聲。

馬蒂亞斯騎乘女友家人的機車自撞身亡。（圖／翻攝自推特）

當地員警則表示，馬蒂亞斯被發現時右腿有道很深傷口，頭頸部疑似因撞擊水泥管，造成頭部重創、頸部斷裂，推測馬蒂亞斯在不熟路況的路段高速行駛釀禍，但詳細肇事原因與死因仍有待調查。

維拉奴恪聞訊後無法接受男友只來泰國5天就天人永隔的事實，並表示兩人不久前才獲得家人認同，更說：「他出發前我才說要小心，他很富有，說好要在大房子裡照顧我，但我現在已經一無所有。」

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