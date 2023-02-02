新加坡17歲少女柔伊（Zoe Gabriel）日前在網路上興奮秀出自己獲得人生中「第1個精品包」的影片，是一個要價約1800台幣的「小CK」托特包，影片隨即爆紅，吸引超過2000萬人次觀看。不過許多網友反而留言嘲諷，認為小CK稱不上精品，甚至有人酸「誰來告訴她真相」，影片也凸顯新加坡的階級分化問題，在星國社會引發熱議。

英國廣播公司（BBC）報導，柔伊1月8日在TikTok分享一支開箱「人生中第1個精品包」的短片，原來是老爸買給她的「小CK」（Charles & Keith）托特包，要價79.9新加坡幣（約新台幣1819元），影片中的柔伊興奮露出笑容，顯然非常開心。

這支30秒短片至今吸引超過2000萬人次觀看，超過200萬人按讚，另外有逾4萬則留言。不過許多網友的反應相當輕蔑，有人說，「稱這個是精品，等於稱速食店為高檔餐廳」，也有人留下大笑的貼圖說：「誰來告訴她（真相）？」

BBC指出，在各大名牌林立的新加坡購物中心裡，小CK算不上精品。

針對網友的嘲諷，柔伊後續拍影片回應，說自己家境並不富裕，「對你們來說，80新加坡幣的包可能不算精品，但對我及我的家人來說很多了。」

這支回應影片後續獲得超過600萬人次觀看，網友也一面倒正面支持她，Charles & Keith等品牌也紛紛送禮物給她。

柔伊受訪時表示，自己是家中4個孩子裡的長女，父親是機械工程師，全家2010年從菲律賓搬到新加坡，她說雖然很感謝網友的支持，但先前批評她父親的評論確實讓她「難以承受且難過」，「我也不懂，為什麼人們難以理解這個包對我有多麼重要。」

柔伊的影片引發星國社會熱議，甚至連新加坡第一夫人何晶都聲援「父母的禮物是無價之寶」，星國下一代領導人、現任副總理黃循財也在演說中，呼籲民眾不要過度關注社會地位及聲望。

這起事件凸顯了新加坡社會的階級不平等，BBC指出，儘管作為多元社會的新加坡相當注重族群和諧，不過調查發現，階級分化可能是星國社會最具爭議的隱憂。

17歲少女柔伊（Zoe Gabriel）的「名牌包」影片引發討論。

新加坡國立大學（National University of Singapore）2022年的一項調查發現，20至30多歲大學畢業生的月收入中位數為4200新加坡幣（約新台幣9.5萬元），是中等教育人士的2倍以上。

新加坡知名律師Adrian Tan表示，新加坡人認為多數人為中產階級，這主要歸因於高達80%民眾居住在高品質的社會住宅，而且容易接受良好教育。

不過他說自己其實出身寒微，從小住在非常狹窄的初代社會住宅，家裡沒電話及電視。他也提到新加坡人非常習慣於物質地位的分毫差異，而且會用財富水平來評斷他人，他認為嘲諷柔伊的網友只是在嘲笑她的「無知」，因為那些買得起小CK的人，並不認為自己特別有錢。