大陸半導體產業已成為美國狙殺主要目標，拜登政府祭出嚴格出口管制措施，禁止陸晶片業取得美國技術和設備，以壓制大陸半導體的發展。儘管北京政府砸大錢扶植本土晶片業，但主要晶圓製造廠仍嚴重仰賴外國製造的設備，路透列舉在美國全面制裁中，首當其衝的大陸四家晶圓廠及遭遇的難題。

1】中芯國際

中芯國際是中國大陸的晶圓代工龍頭，生產的晶片用於汽車產業、物聯網設備和部分智慧手機。該公司在上海市政府力挺下於2000年成立，儘管在技術和收入方面相形見絀，但曾經被視為台積電潛在競爭對手。

由於大陸官方大力支持中芯發展高階晶片，因而引起美國的注意，並於2020年被美國列入實體名單，同時阻止荷商艾司摩爾（ASML）將極紫外光（EUV）微影設備賣給中芯，摧毀大陸打造先進晶片的雄心。至目前為止，中芯大部分都是使用老舊的45奈米及以上製程的機台來製造晶片。

中芯在晶圓代工市占率仍維持在個位數，其銷售額和研發支出仍遠低於台積電。即使沒有ASML的設備，去（2022）年研究人員發現中芯生產的晶片，似乎與台積電7奈米製程相同，但專家們質疑其技術長期突破的可能性。

2】華虹半導體

華虹半導體成立於1996年，為大陸第二大晶圓代工廠，專注於成熟製程技術晶片，大部分營收來自55奈米及以上製程。與中芯相比，華虹生產先進節點的資源更少，計畫2023年在無錫興建新廠。

3】長江存儲

長江存儲是大陸最成功的晶片大廠之一，也是全球NAND快閃記憶體市場唯一的陸企，於去年12月被美國列入實體清單。

雖然長江存儲的市場占有率很小，但專家表示，其已穩步進入大陸供應鏈，生產記憶體晶片在價格和品質上都具有競爭力。

長江存儲去年推出一款232層堆疊NAND Flash快閃記憶體，使其研發實力更逼近三星等競爭對手。不過專家示警，設備出口限制可能會破壞長江存儲向上提升的努力。

4】長鑫存儲

長鑫存儲是大陸僅一家動態隨機存取記憶體（DRAM）設計和製造的主要企業。長期以來DRAM與NAND產業都由美國、韓國和台灣少數幾家老牌企業主導。

長鑫存儲現有一座晶圓廠，另兩座新廠正在興建中，目前以19奈米製程生產DRAM，正往17奈米製程挺進，但這些技術都落後於產業領頭羊。

研調機構集邦（TrendForce）在報告中提到，去年10月以來美國實施嚴格設備出口禁令，可能對長鑫存儲的擴張計畫帶來衝擊。