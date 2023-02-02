總統蔡英文近期宣布內閣改組，由前副總統陳建仁從蘇貞昌手中接下行政院長一職，「溫暖內閣」也在1月31日正式上任。民進黨新聞部主任張志豪昨（1）日表示，國民黨不斷攻擊陸委會梁文傑副主委的行徑，令人質疑是「國共聯手」，想抹黑鬥臭新內閣。對此，中天《盧秀芳辣晚報》1日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對這番言論的看法，沒想到年輕人一面倒，認為「就什麼都怪共產黨就好了」。

中天《盧秀芳辣晚報》1日由「辮子妹」進行街訪，對於「國民黨對新內閣提出質疑，但民進黨卻反擊是國共聯手」，許多年輕人紛紛表示「荒唐吧，我覺得這很無聊」、「我覺得這個應該是為了反擊而反擊吧，故意把中共拿出來講」、「老掉牙了，太老掉牙」、「就什麼都怪共產黨就好了」、「又來了，感覺就很多事情都要推給第三者」、「蠻好笑的，不能把所有的錯都怪到共產黨吧」、「這是蔡英文在搞吧，有點糟」。

甚至更有民眾認為蔡英文很壞，「蔡英文這樣有點糟，就什麼事情都要推給共產黨，這樣很壞」、「就不太好啊，這實際上跟共產黨沒有關係啊」、「他們都把錯誤推給別人」、「照他的邏輯來看，那假如我今天去做一些很嚴重的事情，我也就怪共產黨就好啦」、「他們的行為有點太偏激了」。