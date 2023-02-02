俄烏戰爭持續迄今已近1年，日前有報告發現，自去年開戰以來，已經有數百萬的荷製晶片流向俄羅斯。對此荷蘭政府周二（31日）呼籲半導體廠採取措施，以防晶片流往俄羅斯，違反國際制裁。

路透社報導，此前荷蘭公共電視台（NOS）的一份報告中指出，從2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，有數百萬的荷製晶片透過大陸的中間商供應俄羅斯，荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）直言，「這情況很尷尬」。

荷蘭主要晶片製造商包括恩智浦半導體（NXP Semiconductors），以及大陸手機ODM大廠聞泰科技旗下的安世半導體（Nexperia）。聞泰科技2019年以267億人民幣收購安世半導體。

胡克斯特拉說，「我相信這些公司已經做了很多，但可以再做更多」。

NOS調查指出，一些大陸廠商取得荷蘭晶片後，將其轉賣至俄羅斯，並流入俄國防產業，甚至中小企業透過包裹寄送規避制裁。英國智庫（RUSI）主管James Byrne指出，從無人機再到巡弋飛彈，很多裡面都有荷製晶片。

而恩智浦及安世半導體都強調遵守所有制裁規範，拒絕與俄交易外，也禁止客戶轉賣俄羅斯產品。