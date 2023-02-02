俄羅斯入侵烏克蘭已近一年，受西方經濟制裁影響，不少企業喊話要撤出俄羅斯，然而統計資料卻顯示，僅不到9％外資企業撤出俄羅斯。

根據《CNBC》報導，俄烏戰爭爆發前， 歐盟與七國集團（G7）的企業約有1404家以及2405家企業子公司活躍於俄羅斯市場，然而，根據瑞士聖加侖大學最新研究報導，截至去年11月，只有不到9%的企業撤出至少1間俄羅斯子公司，此比例在2022年第四季幾乎沒有變化。

進一步從國別來看，只有18%的美國企業完全退出在俄羅斯業務，日本和歐盟企業退出比例，也分別只有15%及8.3%。

研究也發現，目前留在俄羅斯的外國企業中，19.5%是德國企業，12.4%是美國企業，7%為日本跨國企業。

聖加侖大學教授Evenett和Pisani在報告中指出，上述結果似乎與西方國家制裁俄羅斯的行動違背，也顯示西方企業尚未與俄羅斯在經濟上脫鉤。