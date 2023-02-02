美國航太總署NASA所設計的「旋轉爆震火箭引擎」(rotating detonation rocket engine,RDRE or RDE)剛剛完成了一個里程碑的測試結果，它利用持續的爆炸做為推力，比現行的燃燒推力有更強的動力。巧合的是，它的噴嘴外型，剛好與星際大戰電影中的太空船很像，如同科幻成真。

新阿特拉斯(New Altas)報導，如果引擎能夠持續承受爆炸，那麼爆炸將比燃燒有更強的衝擊力。這是因為爆炸的龐程，是極高速的膨脹衝擊波，那種速度可以超過音速，獲得的推力也就可想而知。據計畫，爆震式引擎的理論效率比內燃引擎要高得多，至少多出25%；而且燃料消耗還更少，這意味著更便宜、更遠的航行距離。

NASA測試的RDE引擎，成功運轉10分鐘。(圖/NASA)

但是要持續穩定的爆炸並不容易，於是工程師試計出旋轉爆震引擎 (RDE)，它利用環形腔室，並且精確噴射定量的燃料來起爆。每次爆炸都會產生衝擊波推力，然後隨著圓環傳播，再觸發下一次的爆炸，因此它的噴嘴是在引擎的四周，而不是中間。

NASA與「進入太空公司」(In Space LLE) 合作，成功測試了一款小型 RDE，引擎點火了十幾次，總持續時間將近10分鐘。這是相當了不起的進步，沒有把引擎炸成碎片。

Marshall engineers validated the first full-scale rotating detonation rocket engine! During hot fire tests, the engine achieved all test objectives with 3D-printed hardware. This @NASA_Technology could change how future propulsion systems are built.



MORE: https://t.co/a8xZzdIUzc pic.twitter.com/fguQEeMeJm — NASA Marshall (@NASA_Marshall) January 28, 2023

這具引擎採用3D列印技術製造，原料是NASA提供的GRCop-42 銅合金，這種合金具有耐震與高效散熱的效果，因此不會因為過熱而使元件脆化。

在全速運轉時，這具實驗型的RDE，產生了超過 4,000磅(1.8公噸)的推力，持續將近一分鐘，腔室壓力為622磅/平方英寸 (約44公斤/平方公分)，這是RED引擎研究以來，最高的壓力紀錄。

NASA認為，這個實驗已證明RDE引擎的設計正確，現在將要擴大化，希望達到1萬磅推力(4.5公噸)，它是一種可重複使用的火箭引擎，未來可能將應用在太空航行當中。