陳建仁1月31日接任行政院長，臉書粉專「興趣使然的路人」表示，看到有側翼在洗風向說陳建仁如何高風亮節，多不在乎金錢，但他指出，早在2020，陳建仁在卸任後兩個月跑去輔仁大學擔任講座教授。沒幾年前綠營才硬推年金改革，要是陳建仁當時佔著終身職的中研院特聘研究員，又跑去輔仁大學任教拿薪水，他不就完全變成綠營口中的雙薪肥貓了嗎？讓他想起總統蔡英文曾經撻伐18％，卻又被抓包自己領18％拿6萬多。

「興趣使然的路人」表示，早在2020，陳建仁在卸任後兩個月就跑去輔仁大學擔任講座教授，而當時的新聞標題特別強調「不支薪」，因此看來「不支薪」這件事情，對大仁哥非常重要。

他指出，在2023年的現在看起來，可能會覺得大仁哥真的是為人師表的最佳典範，但在2020沒幾年前，綠營才為了硬推年金改革，瘋狂的嘲諷退休軍公教人員去私立學校任教領薪水為「雙薪肥貓」。要是陳建仁當時佔著終身職的中研院特聘研究員，又跑去輔仁大學任教拿薪水，他不就完完全全的變成綠營口中的「雙薪肥貓」了嗎？

「班班可能會說講那麼多，人家就沒拿錢阿！在那叫什麼？」。「興趣使然的路人質疑」，大仁哥可能真的沒拿薪水，但他真的沒有收受報酬嗎？經由網友告知發現，原來陳建仁當時不但擔任了講座教授，在不久後還擔任了輔大的董事，而董事雖然也不支薪，但大波哥卻分別在2020及2021各領了交通費7萬6000元及10萬2000元。

他強調，儘管這筆錢是給陳建仁董事，而不是給陳建仁教授，並且數額跟正職薪水比起來實在不算什麼，但換個角度看，既然都強調自己不拿薪水了，為什麼還要這點小錢呢？這就讓人想到小英總統曾經大力撻伐18％，卻又被抓包自己每個月18％拿六萬多。