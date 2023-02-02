農曆春節新年，走春拜廟投香油錢，祈求闔家平安是不少民眾的固定行程，隨著假期結束後，宮廟也開始結算香油錢，彰化南瑤宮直播點錢，收到198萬，而南投紫南宮更是驚人，初步估計突破千萬元。

南瑤宮的10個功德箱都滿爆，提前開啟封條，鈔票和硬幣，如瀑布般嘩啦啦流瀉，工作人員數了3個多小時，新春期間收入達198萬元，較去年同期130萬元，增加60幾萬元。對此彰化市長林世賢表示，南瑤宮情形與疫情較為無關，主因在於廟方管理上軌道，財務透明化，得到多數民眾的信任。

彰化南瑤宮開直播點香油錢，一共收到198萬元，相較去年上升60萬。(圖／南瑤宮提供)

與中和烘爐地的南山福德宮、屏東車城的福安宮並稱「三大土地公廟」的南投紫南宮香火更為旺盛，每年錢母幾乎都呈現秒殺狀態，更有人為此寫了搶錢母的攻略，香油錢也不用說。根據廟方統計，初一至初九，收到了1000萬左右的香油錢，加上年節借出3000多萬元，還金大約5000萬元，總金流突破億元，相當驚人。

紫南宮為讓信眾「有求必應」，每天上午7點到晚上9點開放求金、還金，幾乎全年無休。今年推測是疫情大解封緣故，因此金流比起去年上升不少。