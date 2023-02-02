藝人小甜甜(張可昀)和小13歲嫩尪宋先生因肢體衝突撕破臉，目前已經分居，離婚官司預計近期開打，雙方在網路上吵得不可開交。日前(31日)宋先生發出IG限時動態，疑似暗酸小甜甜，要求健身房管好員工，別再對外發言，1日，老闆「豪哥」在IG發文，氣炸要求宋先生道歉，罵他造謠又帶風向，貼文曝光後，連小甜甜本尊都在貼文點讚。

日前，宋先生在限時寫道：「找教練，看能不能瘦的健康一點，請某人不要再對我身邊任何朋友家人們施壓了哦」，畫面中，他先是吐舌扮鬼臉，接著將鏡頭轉向國中朋友Jeff，據悉他的職業是健身教練，目前任職的正是豪哥的健身房，似乎意有所指他的朋友Jeff遭施壓，令健身房被網友罵聲波及。

宋先生先前發出的教練文，令豪哥健身房意外受害。(圖/宋先生 IG)

對此，豪哥在IG指名道姓要宋先生道歉，並列出兩點，首先他表示經詢問Jeff教練，宋先生根本沒找過他健身，見面僅一起吃飯，不清楚宋先生會打出「不是事實」的內文，第二，豪哥嚴正強調，他跟健身房主管僅告誡非當事人，不要去評斷別人的家務事，隔天竟演變成打壓教練的新聞，讓他氣到無法接受。

豪哥更說，Jeff主動給他看和宋先生的所有對話紀錄，怒指：「包含用假故事找媒體帶風向，安排假友人受採訪的內容，宋XX先生，你是在寫劇本嗎？需要公開嗎？」，接著痛批：「你的家務事自己沒有辦法處理完善，反而牽扯無關的健身房進來，不知道是在裝可憐還是在轉移焦點？」，最後呼籲宋先生用合法程序爭取理想的結果。

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