台灣房價高，讓民眾叫苦連天，近日買房話題不斷，更是有網友挖出新加坡總理李顯龍8年前評論台灣經濟與買房問題，引發討論。PTT房屋版出現PO文「到底是誰買不起房」，對此一位買屋2年的鄉民直指，「無殼蝸牛」普遍都有月收入低、材商觀念不佳特徵，引爆兩派論戰。

起因在於一名網友表示，自己念後段大學的企管系，然而從過年聚會得知，班上已經有80%的同學都結婚生小孩，買了房子，且大家都不是什麼醫師或科技新貴，都能買房，到底現在是誰買不起房子，引起一系列討論。

其中一名2年前買房的鄉民出面回應，表示買不起房的都有2個特徵，其一是月收入低。他指出，月收4萬、年收48萬來說，收入是真的不高，以一般人的日常，包括伙食費、租金、交通費、水電費等開銷，至少就要噴2萬5，每個月剩下1萬4左右，假設房屋總價1000萬，貸到了8成，頭期款先付200萬，必須存12年，不能有額外支出，但若能想辦法把薪水提升到5萬/60萬，就能早5年存到。

原PO指出，公務員也是一條路，端看個人選擇當一輩子，或是當作跳板前進業界。(圖／本報資料照)

原PO說，錢不夠，該做的不是抱怨，而是想辦法提升自己收入，公務員也是一條路，並非要當公務員一輩子，但至少不會餓死，接下來是要當作跳板跳槽業界，或是繼續任職，都是自己選擇，又或者是考進警消，馬上超過一半受薪階級的收入，缺點就是累，但路有很多條，抱怨不會讓收入變高。

原PO繼續說，第二種是財商觀念不足，許多人總是不經思考，就問「我收入XXX，可以買總價XXXX的房子嗎」，讓他非常無言，明明現在網路很方便，找個房貸試算，填填數字就能得到答案，連這點功課都不願意做，根本就不適合買房子，因為完全搞不清楚狀況。

原PO也直言，有能力就該先買房，他指出，很多人不敢先買房，怕背負龐大房貸，所以拿去投資甚至定存，但沒考慮到「通貨膨脹」，雖然定存利率增加了，但這段期間物價也上漲，資產增加跟不上通膨速度，那就是白費精力，就算玩股票、投資也抵抗不了通膨。

原PO表示，台灣房子的特色就是可以直接讓人開五倍槓桿，他舉例，假設只有200萬，但可以買到1000萬房子，除下來就是5，非常簡單，換句話說，把買房當投資來看，資金成本不到2%，去哪找這麼划算的投資，其他東西會隨通膨貶值，但只有房子會升值，且房貸越久越好，「簡單的邏輯，我現在跟你借10萬，我幾十年後再還你10萬，你會覺得這10萬價值是一樣的嗎」。

原PO最後總結：有能力而且不會餓死就直接買房就對了，若沒錢沒背景就好好努力，不要屁話跟抱怨，抱怨不會變有錢，至於月收超過5萬還是買不起信義大安區的房子，他則苦笑「那本來就不是你我住得起的」。