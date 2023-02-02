美國空軍將領警告美中可能在2年內開戰消息曝光後，引爆全球政治與戰略專家的高度關注。從進入21世紀以來，中國在軍事上挑戰美國霸權的話題日漸盛行，但中美廣泛而強大的經貿關係讓雙方朝野都沒有投入戰爭的準備，直到台灣問題激化中美戰略競爭，才令人擔憂引爆東西方霸權大戰的偷襲珍珠港事件有可能在21世紀重演。

遼寧號赴關島附近海域進行演練，外界認為中共可能以關島為對美開戰後首個打擊目標。（圖／新華社）

最近一則大陸民間製作抖音視頻以「一旦開戰，遼寧艦能否拿下關島？」為題，描述中共遼寧艦航母編隊於12月底航行至關島以西500公里處進行「史無前例」的演練，全篇充滿小粉紅式的激昂語調與軍事演訓畫面，在網路上廣泛流傳並引來各種評論。有評論稱，這種將模仿日本偷襲珍珠港事變用於宣傳過於粗糙，與現實差距太大，根本不可能發生。但是，1941年珍珠港事變件發生之前，又有誰能預料到美日就此展開長達4年並導致人類首次使用原子彈的血腥戰爭呢？

日本偷襲珍珠港後，開啟了4年的太平洋戰爭，造成嚴重傷亡並蒙受敗戰的恥辱。圖為伊諾耶號導彈驅逐艦向珍珠港的亞利桑納號戰艦紀念館致敬。（圖／美聯社）

從1996年台海導彈危機後，《中國可以說不》系列書籍在中國大為流行，「中美必有一戰」的說法成為熱門話題，風潮也延續到21世紀初。此時中國快速融入世界貿易體系，很快地成為美國最大貿易國，雙方在投資、經貿、科技、文化往來爆發式地成長，形成極為密切的相互依賴關係。「中美必有一戰」仍然是激進網民與軍事論壇話題，但大部份人還是認為中美霸權爭奪僅止於討論，短期內尚不會因此發生戰爭。直到近幾年因兩岸問題激化了中美關係，中美戰爭話題才加速升溫。

在中美可能因台灣爆發軍事衝突的問題出現後，中美雙方都沒有要與對方開戰的準備。尤其是中共，他們認為從阿富汗倉皇撤離的美國懼怕再次捲入戰爭，美國在經濟上也不願付出龐大代價對中國實施全面制裁。而大多數中國人雖然急著想挑戰美國霸權，但卻缺乏要對美國開戰的決心。

1941年珍珠港事變發生之前，沒人能預料到美日就此展開長達4年並導致人類首次使用原子彈的血腥戰爭。（圖／美聯社）

若檢視二戰時期美國與日本朝野的心態，其實與現在美國與中國情況有相似之處，但最後兩國還是走向了戰爭。日本侵華始自於1931年的「918事變」，到1937年「77事變」後才正式宣戰。在此之前，英美政界與商人都不想與日本發生戰爭，也恐懼對日戰爭。當時的丘吉爾與美國國務卿赫爾都公開對日本表達親膩的外交辭令，加上日本侵華戰爭需要大量石油與工業產品，英美與日本貿易爆發式地成長，美國商人也因此賺飽了戰爭財。

1947年12 月7日停泊於珍珠港的美軍亞利桑那號戰艦被日軍炸沉，有1177名船員喪生。（圖／美聯社）

直到1937年11月，在布魯塞爾討論日本遠東問題的會議上，美國仍不願意與日本對抗，但是到1938年底日本宣佈建立「大東亞新秩序」時，美國開始貸款給蔣介石的國民政府打抗日戰爭，隔年日軍佔領海南島，美國再廢除《美日通商條約》，1940年日本進軍南洋，美國更發起對日石油禁運與凍結日本資產。至此日本已沒有別的選擇，為防止美國在亞洲的海軍干預，日本於1941年11月先發制人地偷襲珠珍港。從美國開始對抗日本到珍珠港事變，前後只有4年時間。

日軍偷襲珍珠港時，日本外交官還在美國進行談判，這意味著恢復外交互動雖然能緩和形勢，但不見得能扭轉兩國關係惡化的走向。（圖／美聯社）

美英在對日本石油禁運期間，美英荷的石油商人瀕臨破產，但此時連美國也已無法挽回與日本逐漸升高的對抗關係，最後更毫無意外地走向全面戰爭。換言之，當關係惡化到某一個程度後，雙方會開始不惜一切代價打擊對方，到這個階段雙方爆發戰爭的結果就已無法改變。面對中美之間逐漸升高的對抗形勢，必須隨時警惕，避免過激的舉動越過此一無法回頭的節點，被迫打一場兩方都不願見到的戰爭。

這就是為什麼在兩國互動中必須避免採用戰狼式的外交手腕，除非你本來就要開戰。2021年3月18日中共外事辦主任楊潔箎與美國國務卿布林肯在安克拉志會議上，楊以近乎文革式的驚人語調痛斥前來談判的布林肯時，飆出「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」後，美中高級別的外交會談自此停頓了將近2年，雙方關係惡化至30多年來最低點，比美軍誤炸南斯拉夫使館或中美南海撞機事件時的關係都還要糟糕，一直到最近才恢復高級別的外交磋商。

2021年楊潔箎在安克拉志會議上對布林肯飆出「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」的話後，美中高級外交官互動停頓了整整2年。（圖／路透）

當年日軍偷襲珍珠港時，日本外交官還在美國進行談判，這意味著恢復外交互動雖然能緩和形勢，但不見得能扭轉兩國關係惡化的走向。中美恢復高級別外交談判只是個開始，要避免走向戰爭還需要雙方繼續努力。雙方既然要戰略競爭，就得訂下規則避失控，做不到讓對方同意在台灣問題上的立場，就更要避免用一些空洞無謂的挑釁作為來升高敵意，以免擦槍走火意外事故引爆軍事衝突。各方應該都希望類似偷襲珍珠港的事件不要演練，也永遠不要再發生。