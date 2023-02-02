年初的三星Galaxy Unpacked 2023發表會，當然就是率先發表了全新的主打拍攝的S系列旗艦機，此次就推出了全新主打夜拍、細節與專業級拍攝體驗大升級，以及效能同步也大幅提升的Galaxy S23系列，3款手機也有別以往，以明確、流暢的線條作區隔，同時鏡頭的排列也改為更簡潔的設計。

三星今（2日）凌晨舉行了Galaxy Unpacked 2023，推出了全新Galaxy S23（右起）、S23+、S23 Ultra 3款新機，均以「Galaxy for the Planet」的永續發展願景打造。（石智中攝）

同時為了貫徹「Galaxy for the Planet」的永續發展願景，全系列也兼具了生態意識的設計，回收材料也由6個提升到12個回收材料的材質，使用了海底回收漁網及廢棄塑膠，加工製成新機零件，並採無汙染天然色素進行部分機身染色，全系列前、背面玻璃均採用再生回收玻璃，背蓋PET保護膜為回收塑膠材質，盒裝亦採用100%再生紙印刷，配件亦採用環保、可分解材質，如玉米生質皮料等材料製作，更首採用最新一代康寧Gorilla Glass Victus 2玻璃，結合Armor鋁合金材質邊框，抗刮耐磨，讓手機的使用壽命更長久。

三星全新Galaxy S23系列均升級為Dual Pixel對焦技術，更首搭載了Super HDR前置鏡頭，自拍照片或影像都能帶來更佳的成像體驗。（石智中攝）

三星全新Galaxy S23系列加入了更強大的星空攝影功能，當開啟星象指南，即可精確掌握星座、星雲等所在位置，並能設定的長時間曝光捕捉清晰的星空美景。（石智中攝）

三星全新Galaxy S23系列加入了更強大的星空攝影功能，當開啟星象指南，即可精確掌握星座、星雲等所在位置，並能設定的長時間曝光捕捉清晰的星空美景。（石智中攝）

此次全新的Galaxy S23系列就主打拍攝、效能、永續三大重點，特別在全系列上帶來了1200萬像素的前置鏡頭，更升級為Dual Pixel對焦技術，以快速對焦、減少晃動模糊，更首次搭載Super HDR自拍相機，可拍攝躍升至60fps的影像，而且更支援Expert Raw拍攝功能，新增支援50MP解析度、自拍鏡頭之餘，還加入了更強大的星空攝影功能，當開啟星象指南，即可掌握星座、星雲等所在位置，不用每次打開別的APP對準天空才找到想拍的星座，更能設定的長時間曝光捕捉清晰的星空美景，可是懶人及拍攝新手的好幫手，同時更新增多重曝光功能，能自行設定手動曝光、曝光次數等調整，以方便拍下像底片相機一樣等多重曝光照，讓使用者能發揮更多的創意，拍下更多令人驚艷的作品。

三星全新Galaxy S23系列新增支援Expert Raw功能，新增了多重曝光功能，讓使用者能發揮更多的創意。（石智中攝）

三星全新Galaxy S23系列新增支援Expert Raw功能，新增了多重曝光功能，讓使用者能發揮更多的創意。（石智中攝）

三星全新Galaxy S23系列在縮時攝影的功能上，也提升至無限的曝光時間，以方便拍攝長時間的縮時攝影，像Galaxy S23 Ultra內嵌的S Pen，長時間曝光就可靠S Pen來按下快門也不怕成像被影響。（石智中攝）

另外在縮時攝影的功能上，也提升至無限的曝光時間，以方便拍攝長時間的縮時攝影，像Galaxy S23 Ultra內嵌的S Pen，長時間曝光就可靠S Pen來按下快門也不怕成像被影響，同時搭載雙倍光學防手震及VDIS軟體，讓低光源下拍攝也能順利拍下移動中的人物，錄影時也增加了銳利度，減少噪點、提升影片畫質，更支援8K 30fps的錄影功能，拍攝影片時即能帶來更佳的畫面。

三星與Google聯手打造眾多協同應用。如「一起觀看」能多人同時共賞YouTube影片、三星媒體瀏覽器的照片等；並能在Google Meet視訊會議期間，支援同時編輯Samsung Notes，讓遠端協作更便利。（石智中攝）

而且此次全新的Galaxy S23系列均採用Galaxy專屬的高通Snapdragon 8 Gen 2行動平台，因此效能上也有大幅提升，以滿足手遊玩家的需求，配上像Galaxy S23 Ultra的6.8吋Dynamic AMOLED 2X曲面O極限全螢幕，邊緣曲度也調整至更好握持、以S Pen書寫或觀看、遊玩時都能以更大的螢幕觀看，而且S23及S23+的電量也提升至最高4700mAh，Ultra版本更是達5000mAh，同時S Pen也進一步能支援Chrome、Message、Google Map等APP，可直接於網址欄、搜尋欄手寫直接轉換成文字等功能，讓使用者進一步利用S Pen以進行更多功能。

三星全新的Galaxy S23，推出紫、綠、白、黑 4色，預計將於17日起陸續於全球特定市場開賣，台灣目前未公布開賣時間，美金定價為？元（台幣約？元）。（石智中攝）

Galaxy S23搭載6.1吋Dynamic AMOLED 2X平面O極限全螢幕，支援48至120 Hz畫面更新頻率，搭載最高5000萬畫素主鏡頭、1200萬畫素前置自拍鏡頭，搭配提升至3900mAh電量、支援25W快充，提供8GB RAM + 128GB／256GB／512GB ROM版本，美金定價為799元起（台幣約2萬3835元起）。

三星全新的Galaxy S23+，推出紫、綠、白、黑 4色，預計將於17日起陸續於全球特定市場開賣，台灣目前未公布開賣時間，美金定價為？元（台幣約？元）。（石智中攝）

Galaxy S23+則搭載6.6吋Dynamic AMOLED 2X平面O極限全螢幕，同樣支援48至120 Hz畫面更新頻率，具備最高5000萬像素主鏡頭，並搭載1,200萬畫素的前置自拍鏡頭，電池容量也提升了200mAh、達4700mAh的大電量，支援45W快充，提供8GB RAM + 256GB／512GB ROM版本，美金定價為999元起（台幣約2萬9800元起）。

三星全新的Galaxy S23 Ultra，推出紫、綠、白、黑 4色，預計將於17日起陸續於全球特定市場開賣，台灣目前未公布開賣時間，美金定價為？元（台幣約？元）。（石智中攝）

Galaxy S23 Ultra就搭載了6.8吋Dynamic AMOLED 2X曲面O極限全螢幕，邊緣曲度也調整至更好握持、以內嵌的S Pen書寫，或觀看影片、遊玩時都能使用更大的螢幕，支援1至120 Hz畫面更新頻率，搭載最高2億像素主鏡頭、3倍及10倍光學變焦、最高100倍超高倍變焦，及1200萬像素前置自拍鏡頭，具備5000mAh電池容量、支援45W快充，提供8GB RAM + 256 GB ROM、12GB RAM + 256GB／512GB／1TB ROM版本，美金定價為1199元起（台幣約3萬5770元起）。