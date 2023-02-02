一年一度首波的三星Galaxy Unpacked 2023發表會，正正就在今日（2日）凌晨舉行，此次也持續貫徹了「Galaxy for the Planet」的永續發展願景，推出了全新主打夜拍、細節與專業級拍攝體驗的大升級，以及效能同步也大幅提升的Galaxy S23系列，3款手機也有別以往，以明確、流暢的線條作區隔，同時鏡頭的排列也改為更簡潔的設計，Galaxy S23 Ultra更是提升到2億像素感光元件的廣角主鏡頭，至於發表會上同步也推出了Galaxy Book3系列筆電，可惜目前台灣未有上市計劃。

三星全新的Galaxy S23，推出紫、綠、白、黑 4色，預計將於17日起陸續於全球特定市場開賣，台灣目前未公布開賣時間，美金定價為？元（台幣約？元）。（石智中攝）

此次就推出了全新Galaxy S23、S23+、S23 Ultra 3款新機；Galaxy S23搭載6.1吋Dynamic AMOLED 2X平面O極限全螢幕，支援48至120 Hz畫面更新頻率，搭載最高5000萬畫素主鏡頭、1200萬畫素前置自拍鏡頭，搭配提升至3900mAh電量、支援25W快充，提供8GB RAM + 128GB／256GB／512GB ROM版本，美金定價為799元起（台幣約2萬3835元起）。

三星全新的Galaxy S23+，推出紫、綠、白、黑 4色，預計將於17日起陸續於全球特定市場開賣，台灣目前未公布開賣時間，美金定價為？元（台幣約？元）。（石智中攝）

Galaxy S23+則搭載6.6吋Dynamic AMOLED 2X平面O極限全螢幕，同樣支援48至120 Hz畫面更新頻率，具備最高5000萬像素主鏡頭，並搭載1,200萬畫素的前置自拍鏡頭，電池容量也提升了200mAh、達4700mAh的大電量，支援45W快充，提供8GB RAM + 256GB／512GB ROM版本，美金定價為999元起（台幣約2萬9800元起）。

三星全新的Galaxy S23 Ultra，推出紫、綠、白、黑 4色，預計將於17日起陸續於全球特定市場開賣，台灣目前未公布開賣時間，美金定價為？元（台幣約？元）。（石智中攝）

Galaxy S23 Ultra就搭載了6.8吋Dynamic AMOLED 2X曲面O極限全螢幕，邊緣曲度也調整至更好握持、以內嵌的S Pen書寫，或觀看影片、遊玩時都能使用更大的螢幕，支援1至120 Hz畫面更新頻率，搭載最高2億像素主鏡頭、3倍及10倍光學變焦、最高100倍超高倍變焦，及1200萬像素前置自拍鏡頭，具備5000mAh電池容量、支援45W快充，提供8GB RAM + 256 GB ROM、12GB RAM + 256GB／512GB／1TB ROM版本，美金定價為1199元起（台幣約3萬5770元起）。

三星今（2日）凌晨舉行了Galaxy Unpacked 2023，推出了全新Galaxy S23（右起）、S23+、S23 Ultra 3款新機。（石智中攝）

以上3款新機均搭載了Galaxy專屬的高通Snapdragon 8 Gen 2行動平台，效能上CPU較前代效能提升30%、GPU較前代提升41%、NPU較前代提升49%，Galaxy S23 Ultra更已準備好支援行動遊戲的主流技術「及時光線追蹤」，加上散熱效果提升，透過升級Vision Booster技術更能在不同光源環境下，可以三階段的智慧自動調節螢幕亮度，護眼模式亦新增降低對比選項，夜間或長時間使用也更為舒適。而3款新機各也推出了紫、綠、白、黑 4色，即日起開放預購、17日起陸續於全球特定市場開賣，台灣目前未公布開賣時間。

在今日（2日）凌晨舉行的三星Galaxy Unpacked 2023發表會中，三星推出了包括14吋及16吋的Galaxy Book3 Pro、16吋的Galaxy Book3 Pro 360，以及首度登場的全新旗艦款Galaxy Book3 Ultra筆電。（三星提供）

至於Galaxy Book3系列筆電，主打採用最新的13代Intel處理器，最高可搭載32GB的記憶體容量、NVIDIA RTX4070或4050系列顯卡，共推出了包括Galaxy Book3 Pro，14吋的僅11.3mm薄、1.17kg重、16吋的則為12.5mm薄、1.56kg重，共有優雅白及石墨灰兩色，美金定價為1249元起（台幣約3萬7260元起）。而16吋的Galaxy Book3 Pro 360，厚度為12.8mm、重量為1.66-1.71kg，推出了石墨灰單色、以及5G版本，美金定價為1399元起（台幣約4萬1730元起）。最後全新旗艦級的16吋Galaxy Book3 Ultra，為16.5mm厚、1.79kg重，同樣僅有石墨灰單色，美金定價為2199元起（台幣約6萬5600元起），14日開放預購、22日在全球指定市場陸續上市，不過目前Galaxy Book3系列筆電未有在台上市計劃。