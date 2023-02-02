在今日（2日）凌晨舉行的三星Galaxy Unpacked 2023發表會中，除了全新旗艦機Galaxy S23系列以外，同時也推出了包括14吋及16吋的Galaxy Book3 Pro、16吋的Galaxy Book3 Pro 360，以及首度登場的全新旗艦款Galaxy Book3 Ultra筆電而引人注目，但目前仍未有在台上市計劃。

此次三星Galaxy Book3全系列，均採用最新的13代Intel處理器，多元操控功能可讓使用者直接以Galaxy Book3 Ultra及Pro系列的鍵盤與觸控板，輕鬆操控三星的Galaxy手機與平板，也能在行動裝置間進行簡單拖曳或接貼物件，更支援第二螢幕功能，方便使用者能利用多台行動裝置來進行多工處理，而且不必再多作設定，一鍵即能以筆電分享手機的熱點，也能無縫轉換手機與筆電間的網路瀏覽器。

另外對於創作者來說，更能直接從全新的Galaxy S23系列，傳送RAW檔至Galaxy Book3 Ultra及Pro系列的筆電中，以方便在Adobe Lightroom中進行專業編輯，更提供兩個月免費Adobe Lightroom試用服務，而且重點更能以三星的Galaxy生態系統，方便串聯所有Galaxy裝置。

三星Galaxy Book3全系列的多元操控功能，可讓使用者直接以Galaxy Book3 Ultra及Pro系列的鍵盤與觸控板，輕鬆操控三星的Galaxy手機與平板，也能在行動裝置間進行簡單拖曳或接貼物件，更支援第二螢幕功能，方便使用者能利用多台行動裝置來進行多工處理。（三星提供）
三星Galaxy Book3全系列的多元操控功能，可讓使用者直接以Galaxy Book3 Ultra及Pro系列的鍵盤與觸控板，輕鬆操控三星的Galaxy手機與平板，也能在行動裝置間進行簡單拖曳或接貼物件，更支援第二螢幕功能，方便使用者能利用多台行動裝置來進行多工處理。（三星提供）

而首推出的Galaxy Book3 Ultra可是為創作者而打造，不管是大型或複雜的影音檔案編輯都能輕鬆運行，其內建最新13代 i9 或 i7 Intel處理器，最高可達32GB的記憶體容量，CPU效能最高提升了50%之餘，還搭載了NVIDIA RTX4070或4050系列顯卡，以處理大量複雜圖像，而且還採用了16吋、16:10 Dynamic AMOLED 2X 3K大螢幕，加上色彩提升表現，120 Hz更新率的畫面也能應付得綽綽有餘。

Galaxy生態圈的使用者能直接從全新的Galaxy S23系列，傳送RAW檔至Galaxy Book3 Ultra及Pro系列的筆電中，以方便在Adobe Lightroom中進行專業編輯，更提供兩個月免費Adobe Lightroom試用服務。（三星提供）
Galaxy生態圈的使用者能直接從全新的Galaxy S23系列，傳送RAW檔至Galaxy Book3 Ultra及Pro系列的筆電中，以方便在Adobe Lightroom中進行專業編輯，更提供兩個月免費Adobe Lightroom試用服務。（三星提供）

至於Galaxy Book3 Pro 360，則能因應使用者需求，可將16吋的Dynamic AMOLED 2X 3K可觸控大螢幕作360度翻轉，搭配S Pen使用更能展現創意，同時還推出5G版本，方便使用者能隨時把創意或筆記輕鬆紀錄於筆電上。

首推出的Galaxy Book3 Ultra可是為創作者而打造，不管是大型或複雜的影音檔案編輯都能輕鬆運行。（三星提供）
首推出的Galaxy Book3 Ultra可是為創作者而打造，不管是大型或複雜的影音檔案編輯都能輕鬆運行。（三星提供）

Galaxy Book3全系列更是採用了國際通用得USB-C充電埠，能與其他的Galaxy系列行動裝置共用，出門不必多帶插頭更方便，同時還搭載了microSD卡埠、USB 3.2 Type-A埠、3.5耳機孔，以及Thunderbolt 4 USB Type-C連接埠及最高支援HDMI 2.0埠，不需要擔心少帶了轉接頭，而為了滿足現今遠距工作、學習的需求，因此也採用了1080萬像素 FHD鏡頭、雙主動降噪麥克風，同時更具備4顆AKG、支援Dolby ATMOS的喇叭，內建了「Studio Mode」能隨時讓主人物在鏡頭中最佳位置，更有光線及視線較正功能，隨時進行網路會議也相當方便，一機即能隨帶隨走，滿足所有需求。

在今日（2日）凌晨舉行的三星Galaxy Unpacked 2023發表會中，三星推出Galaxy Book3 Pro 360，能因應使用者需求，可將16吋的Dynamic AMOLED 2X 3K可觸控大螢幕作360度翻轉，搭配S Pen使用更能展現創意。（三星提供）
在今日（2日）凌晨舉行的三星Galaxy Unpacked 2023發表會中，三星推出Galaxy Book3 Pro 360，能因應使用者需求，可將16吋的Dynamic AMOLED 2X 3K可觸控大螢幕作360度翻轉，搭配S Pen使用更能展現創意。（三星提供）

Galaxy Book3 Pro，14吋的僅11.3mm薄、1.17kg重、16吋的則為12.5mm薄、1.56kg重，共有優雅白及石墨灰兩色，美金定價為1249元起（台幣約3萬7260元起），即日起開放預購、17日起於指定市場陸續上市。

三星Galaxy Book3系列採用了1080萬像素 FHD鏡頭、雙主動降噪麥克風，同時更具備4顆AKG、支援Dolby ATMOS的喇叭，內建了「Studio Mode」能隨時讓主人物在鏡頭中最佳位置，更有光線及視線較正功能，隨時進行網路會議也相當方便。（三星提供）
三星Galaxy Book3系列採用了1080萬像素 FHD鏡頭、雙主動降噪麥克風，同時更具備4顆AKG、支援Dolby ATMOS的喇叭，內建了「Studio Mode」能隨時讓主人物在鏡頭中最佳位置，更有光線及視線較正功能，隨時進行網路會議也相當方便。（三星提供）
Galaxy Book3全系列採用國際通用的USB-C充電埠，能與其他的Galaxy系列行動裝置共用，出門不必多帶插頭更方便，同時還搭載了microSD卡埠、USB 3.2 Type-A埠、3.5耳機孔，以及Thunderbolt 4 USB Type-C連接埠及最高支援HDMI 2.0埠。（三星提供）
Galaxy Book3全系列採用國際通用的USB-C充電埠，能與其他的Galaxy系列行動裝置共用，出門不必多帶插頭更方便，同時還搭載了microSD卡埠、USB 3.2 Type-A埠、3.5耳機孔，以及Thunderbolt 4 USB Type-C連接埠及最高支援HDMI 2.0埠。（三星提供）

16吋的Galaxy Book3 Pro 360，厚度為12.8mm、重量為1.66-1.71kg，推出了石墨灰單色、以及5G版本，美金定價為1399元起（台幣約4萬1730元起），即日起開放預購、17日起於指定市場陸續上市。

在今日（2日）凌晨舉行的三星Galaxy Unpacked 2023發表會中，三星推出了14吋及16吋的Galaxy Book3 Pro，共有優雅白及石墨灰兩色，美金定價為1249元起（台幣約3萬7260元起）。（三星提供）
在今日（2日）凌晨舉行的三星Galaxy Unpacked 2023發表會中，三星推出了14吋及16吋的Galaxy Book3 Pro，共有優雅白及石墨灰兩色，美金定價為1249元起（台幣約3萬7260元起）。（三星提供）

全新旗艦級的16吋Galaxy Book3 Ultra，為16.5mm厚、1.79kg重，同樣僅有石墨灰單色，美金定價為2199元起（台幣約6萬5600元起），14日開放預購、22日在指定市場陸續上市，不過目前Galaxy Book3系列筆電未有在台上市計劃。

在今日（2日）凌晨舉行的三星Galaxy Unpacked 2023發表會中，三星推出Galaxy Book3 Pro 360，推出了石墨灰單色、以及5G版本，美金定價為1399元起（台幣約4萬1730元起）。（三星提供）
在今日（2日）凌晨舉行的三星Galaxy Unpacked 2023發表會中，三星推出Galaxy Book3 Pro 360，推出了石墨灰單色、以及5G版本，美金定價為1399元起（台幣約4萬1730元起）。（三星提供）

在今日（2日）凌晨舉行的三星Galaxy Unpacked 2023發表會中，三星推出全新旗艦級的16吋Galaxy Book3 Ultra，僅有石墨灰單色，美金定價為2199元起（台幣約6萬5600元起）。（三星提供）
在今日（2日）凌晨舉行的三星Galaxy Unpacked 2023發表會中，三星推出全新旗艦級的16吋Galaxy Book3 Ultra，僅有石墨灰單色，美金定價為2199元起（台幣約6萬5600元起）。（三星提供）
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