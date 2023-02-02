在今日（2日）凌晨舉行的三星Galaxy Unpacked 2023發表會中，除了全新旗艦機Galaxy S23系列以外，同時也推出了包括14吋及16吋的Galaxy Book3 Pro、16吋的Galaxy Book3 Pro 360，以及首度登場的全新旗艦款Galaxy Book3 Ultra筆電而引人注目，但目前仍未有在台上市計劃。

此次三星Galaxy Book3全系列，均採用最新的13代Intel處理器，多元操控功能可讓使用者直接以Galaxy Book3 Ultra及Pro系列的鍵盤與觸控板，輕鬆操控三星的Galaxy手機與平板，也能在行動裝置間進行簡單拖曳或接貼物件，更支援第二螢幕功能，方便使用者能利用多台行動裝置來進行多工處理，而且不必再多作設定，一鍵即能以筆電分享手機的熱點，也能無縫轉換手機與筆電間的網路瀏覽器。

另外對於創作者來說，更能直接從全新的Galaxy S23系列，傳送RAW檔至Galaxy Book3 Ultra及Pro系列的筆電中，以方便在Adobe Lightroom中進行專業編輯，更提供兩個月免費Adobe Lightroom試用服務，而且重點更能以三星的Galaxy生態系統，方便串聯所有Galaxy裝置。

三星Galaxy Book3全系列的多元操控功能，可讓使用者直接以Galaxy Book3 Ultra及Pro系列的鍵盤與觸控板，輕鬆操控三星的Galaxy手機與平板，也能在行動裝置間進行簡單拖曳或接貼物件，更支援第二螢幕功能，方便使用者能利用多台行動裝置來進行多工處理。（三星提供）

而首推出的Galaxy Book3 Ultra可是為創作者而打造，不管是大型或複雜的影音檔案編輯都能輕鬆運行，其內建最新13代 i9 或 i7 Intel處理器，最高可達32GB的記憶體容量，CPU效能最高提升了50%之餘，還搭載了NVIDIA RTX4070或4050系列顯卡，以處理大量複雜圖像，而且還採用了16吋、16:10 Dynamic AMOLED 2X 3K大螢幕，加上色彩提升表現，120 Hz更新率的畫面也能應付得綽綽有餘。

Galaxy生態圈的使用者能直接從全新的Galaxy S23系列，傳送RAW檔至Galaxy Book3 Ultra及Pro系列的筆電中，以方便在Adobe Lightroom中進行專業編輯，更提供兩個月免費Adobe Lightroom試用服務。（三星提供）

至於Galaxy Book3 Pro 360，則能因應使用者需求，可將16吋的Dynamic AMOLED 2X 3K可觸控大螢幕作360度翻轉，搭配S Pen使用更能展現創意，同時還推出5G版本，方便使用者能隨時把創意或筆記輕鬆紀錄於筆電上。

首推出的Galaxy Book3 Ultra可是為創作者而打造，不管是大型或複雜的影音檔案編輯都能輕鬆運行。（三星提供）

Galaxy Book3全系列更是採用了國際通用得USB-C充電埠，能與其他的Galaxy系列行動裝置共用，出門不必多帶插頭更方便，同時還搭載了microSD卡埠、USB 3.2 Type-A埠、3.5耳機孔，以及Thunderbolt 4 USB Type-C連接埠及最高支援HDMI 2.0埠，不需要擔心少帶了轉接頭，而為了滿足現今遠距工作、學習的需求，因此也採用了1080萬像素 FHD鏡頭、雙主動降噪麥克風，同時更具備4顆AKG、支援Dolby ATMOS的喇叭，內建了「Studio Mode」能隨時讓主人物在鏡頭中最佳位置，更有光線及視線較正功能，隨時進行網路會議也相當方便，一機即能隨帶隨走，滿足所有需求。

在今日（2日）凌晨舉行的三星Galaxy Unpacked 2023發表會中，三星推出Galaxy Book3 Pro 360，能因應使用者需求，可將16吋的Dynamic AMOLED 2X 3K可觸控大螢幕作360度翻轉，搭配S Pen使用更能展現創意。（三星提供）

Galaxy Book3 Pro，14吋的僅11.3mm薄、1.17kg重、16吋的則為12.5mm薄、1.56kg重，共有優雅白及石墨灰兩色，美金定價為1249元起（台幣約3萬7260元起），即日起開放預購、17日起於指定市場陸續上市。

三星Galaxy Book3系列採用了1080萬像素 FHD鏡頭、雙主動降噪麥克風，同時更具備4顆AKG、支援Dolby ATMOS的喇叭，內建了「Studio Mode」能隨時讓主人物在鏡頭中最佳位置，更有光線及視線較正功能，隨時進行網路會議也相當方便。（三星提供）

Galaxy Book3全系列採用國際通用的USB-C充電埠，能與其他的Galaxy系列行動裝置共用，出門不必多帶插頭更方便，同時還搭載了microSD卡埠、USB 3.2 Type-A埠、3.5耳機孔，以及Thunderbolt 4 USB Type-C連接埠及最高支援HDMI 2.0埠。（三星提供）

16吋的Galaxy Book3 Pro 360，厚度為12.8mm、重量為1.66-1.71kg，推出了石墨灰單色、以及5G版本，美金定價為1399元起（台幣約4萬1730元起），即日起開放預購、17日起於指定市場陸續上市。

在今日（2日）凌晨舉行的三星Galaxy Unpacked 2023發表會中，三星推出了14吋及16吋的Galaxy Book3 Pro，共有優雅白及石墨灰兩色，美金定價為1249元起（台幣約3萬7260元起）。（三星提供）

全新旗艦級的16吋Galaxy Book3 Ultra，為16.5mm厚、1.79kg重，同樣僅有石墨灰單色，美金定價為2199元起（台幣約6萬5600元起），14日開放預購、22日在指定市場陸續上市，不過目前Galaxy Book3系列筆電未有在台上市計劃。

在今日（2日）凌晨舉行的三星Galaxy Unpacked 2023發表會中，三星推出Galaxy Book3 Pro 360，推出了石墨灰單色、以及5G版本，美金定價為1399元起（台幣約4萬1730元起）。（三星提供）