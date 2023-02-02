徐若瑄近來推出新單曲〈翅膀〉，並宣布3月12日舉辦「V’s Talk音樂慶生會」，同是她第一次舉辦與粉絲近距離接觸的慶生活動，期待已久，盼要與一直支持粉絲好好聊聊天、唱唱歌，溫馨又開心的慶祝生日。

她向來暖心寵粉，特地和公司商量要讓這首為粉絲打造的歌曲能讓粉絲更深入的參與，要讓粉絲的心意成為MV的一部分，於是索尼音樂發起特別的應援信募集活動，將以粉絲的手寫信件打造出〈翅膀〉的MV，讓整首歌曲充滿著「鐵米粉」的愛，也向粉絲喊話：「無論科技如何的進步，我還是很喜歡手寫信的溫度，要把你們用心寫的文字信件，變成我的翅膀，收藏在MV裡，陪著你也陪著我。」

徐若瑄年前忙完一連串在台北的工作，回到新加坡家中陪伴家人過年，由於新加坡只放了兩天年假，兒子就開學，讓她大半時間都忙於照顧家人，不過她還是與親朋好友相聚，共吃了6次的新加坡過年年菜「撈魚生」，一邊拌菜一邊說吉祥話和新年新希望，仍讓她感受到濃濃的過年喜氣氛圍，她笑說：「今年應該至少撈了6次，撈到詞窮！」

只是每逢佳節倍思親，她仍十分想念在台北的家人以及在天上的爸爸，甚至因此想再創作一首閩南語版的〈翅膀〉，她笑說：「但兒子要上學，我好忙，完全沒有時間寫。」