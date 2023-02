告五人1日出席Hit Fm聯播網活動。他們將在4月8日將首次唱進台北小巨蛋,在現場搶先釋出演唱會主題及售票資訊。告五人吉他手、主唱雲安表示,2020年底他們發片記者會特別選在台北小巨蛋對面的披薩店舉辦,那時在記者會許下2023年要唱進台北小巨蛋的心願,沒想到美夢成真。

主唱犬青笑說,先讓她好好欣賞演唱會的主視覺,她今天也是第一次看到,好不真實,很像在做夢。鼓手哲謙則哽咽地說,怎麼拿起演唱會宣傳看板就已經想哭了,好不容易但又好幸運。

犬青和雲安交往6年,感情甜蜜,犬青表示,每年都有去他家拜年,她跟雲安從朋友認識時期就很常去對方家裡,變成情人後去對方家裡早就都很習慣了,但特別的是,告五人今年過年見親戚都守口如瓶,不是因為被逼問感情事,而是都被問小巨蛋的演唱會售票及座位資訊,讓他們無法招架,深怕一不小心就透露演唱會細節。

他們首度攻蛋演唱會名稱為「告五人第一次新世界巡迴演唱會 宇宙的有趣(ACCUSEFIVE 1st LIVE TOUR AROUND THE NEW WORLD)」,門票2月11日中午12點拓元售票正式開賣。全新專輯也將在2月中旬發行。